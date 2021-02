“Me dio miedo porque una chava tosía y decidí apurarme con el examen”

Eliza fue una de las miles de estudiantes que acudió este 19 de agosto a hacer su examen para ingresar a una licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Lo hizo en el Colegio Partenón, en Iztacalco, y aunque contaba con tres horas para responder las preguntas, decidió apresurarse, luego de ver a otra estudiante toser fuerte y repetidamente.

“Me puse nerviosa cuando una chava empezó a toser, le daban como ataques, aunque tosió unas tres veces, cuando lo hacía sí se veía feo”, dijo en entrevista con La Silla Rota.

“Tres horas duró el examen, intenté hacerlo rápido porque sí me dio miedo. Terminé en dos horas 10 minutos”, dijo.

No fue lo único que vio. Había algunos alumnos que se quitaron el cubrebocas para rascarse su cara. Otro detalle que no se le escapó es que la distancia con los demás compañeros no rebasaba los 70 centímetros, lo que consideró no es la apropiada para mantener la sana distancia.

NERVIOSISMO

El nerviosismo por la covid-19 se había hecho presente en chats o en las redes sociales porque había algunos que decían que aplicarían, pese a tener covid-19.

Un usuario en Facebook que firma como Ze Pequeño puso una foto de su documento donde se le avisa que debe acudir al Instituto Simón Bolívar, en Xoco, en la alcaldía de Benito Juárez, y acompaña la imagen con la pregunta de “¿A quién más le tocó aquí? Para que vayan con muchos cubrebocas porque tengo covid asintomático. Dios los cuide, lleno es (de) gracia!!”.

Otra estudiante, más consciente, preguntó a la comunidad si sabía si en la UNAM hay prórroga para casos especiales, ya que ella no acudiría a hacer el examen, por tener covid-19, pero tampoco quería perder el año.

“¿No tienen un número de contacto? Llamo a los que están en internet pero me dice que no existen y cosas así”.

CARETA, CUBREBOCAS Y CABELLO RECOGIDO

Eliza vive en la colonia Salvador Díaz Mirón. Este 19 de agosto se despertó a las 4:40am, se bañó mientras su mamá, despierta desde antes, le preparaba el desayuno.

Ella, su mamá y su papá salieron a las 6 y llegaron al colegio a las 6:45am. Ya había gente formada. Aunque sus papás le pidieron quedarse en el auto un rato, ella decidió salir porque seguía llegando gente. Además de ponerse su cubrebocas y su careta, se recogió el cabello, todo para cumplir con las disposiciones de las autoridades universitarias, para evitar contagios. A su vez, ella decidió llevar unos guantes que también se puso en ese momento.

Afuera del plantel vio que además de la típica venta de lápices y plumas, este año había cubrebocas, caretas y guantes, como los que ella misma utilizó.

“Normalmente venden lápices, gomas, plumas y ahora había caretas, cubrebocas y gel antibacterial, a 20 pesos el frasquito. Además había personas de Protección Civil de la UNAM para que los papás se quedaran lejos de la entrada y dejaran entrar a sus chiquillos solos. Vi a una chava que no llevaba careta, y le dijeron que debió comprarse una”.

DETECTOR DE METAL

A los estudiantes antes de entrar les medían la temperatura. Ya adentro la estudiante notó que el colegio es chico y en algunas zonas la sana distancia se rompió.

En el examen había dos aplicadoras, que es como llaman a las personas que vigilan que nadie copie, que luego de una hora pasaron un detector de metal cerca de donde los jóvenes respondían su examen. La medida era para detectar la posible existencia de un celular que fungiera como acordeón. Pero no hallaron nada. Sin embargo, en otro examen al que Eliza acudió, pues es la segunda vez que intenta entrar a la UNAM, ya que es egresada de otra escuela, si hallaron un celular como apoyo y anularon el examen del estudiante.

Después de que acabó, entregó el examen a una de las aplicadoras que revisó que los alveolos, los ovalitos que deben llenarse según la respuesta elegida, estuvieran marcados adecuadamente en cada pregunta, y luego el examen se lo dió a otra aplicadora que, a cambio, le dio una boleta de comprobante de que hizo el examen, el cual firmó la estudiante.

“Ya que salí vi que había un cordón de seguridad para que los papás no estuvieran cerca, era como de tres metros”.

MÁS QUE NERVIOS, MIEDO

En su caso le pidió a sus papas que no se bajaran del coche y ellos obedecieron, y sólo bajaron después para ir por una guajolotita.

“Les conté lo de la chava que tosió, que aunque estaba lejos me dio cosa. Ya dentro del coche todavía no quería quitarme el cubrebocas. Pero mi mamá me dijo que era mejor hacerlo. Sales más con miedo de contagiarte que nervios de haberte equivocado en la prueba. Igual si no nos hubiera tocado la chava que tosió, sentiría que todos estaban sanos”.

Eliza adelantó que los resultados estarán listos el 21 de septiembre y el 25 de septiembre iniciarían las clases.

“De manera virtual”.

