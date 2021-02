"Me dijo que si no le daba 200 mil pesos, me acostara con él", denuncian por acoso a líder de bomberos

Él obtuvo unas fotografías íntimas, que aseguraba que yo me las había tomado en el interior de mi centro de trabajo. Realizó una reunión de jefes de mandos en donde difundió todo ese contenido, lo subió vía internet a YouTube. Antes de que las fotos salieran, él me pidió a cambio acostarme con él, yo le dije no […] “Hay algunas compañeras que las ha publicado desnudas, hay unas compañeras que las han publicado sosteniendo relaciones íntimas”, cuenta una víctima.