'Me dijeron que el cártel de Tláhuac quería matar al edil al estilo de Colosio''

El 29 de octubre pasado, Daniel se tomó una foto con el alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio y después le disparó. Esto, por órdenes de "El Titino", un hombre que le aseguró que el autodenominado cártel de Tláhuac quería muerto al edil... Y al estilo Luis Donaldo Colosio.

Así lo admitió el joven de 18 años de edad, baleado junto con Jesús, un presunto cómplice ayer en Santa Catarina, Tláhuac, debido a que los que le pagaron por matar al alcalde buscaban silenciarlo. La Silla Rota tuvo acceso a la entrevista que tuvo el joven con policías de Investigación.

"Me siento agraviado porque me engañaron, me sacaron de donde estaba escondido según para llevarme a Querétaro, que, porque la cosa estaba muy caliente en Tláhuac, pero nos bajan de la camioneta para ejecutarnos", dijo a con policías, según se señala en la carpeta FTLH/TLH-1/UI-3S/D/12062/11-2019.

Daniel relató que "El Titino" le dio el arma con el que él disparó contra Tenorio, al tiempo que le recalcó el objetivo era asesinarlo en un evento público, como a Luis Donaldo Colosio.

"Pero se pudo allí en el evento, pero como me dijeron un ´ride´, allí fue donde s eme hizo más fácil", explicó.

Esa tarde del 29 de octubre el alcalde, Francisco Tenorio, recibió dos impactos de bala y fue trasladado a un hospital cercano, donde horas más tarde falleció.

Detrás del crimen está, según Daniel, el autodenominado cártel de Tláhuac, quien tenía cuentas pendientes con Tenorio por presuntamente no cumplir con el trato de dejarlos operar a cambio de financiamiento.

Esta información se encuentra en proceso de verificación y fue compartida con la Fiscalía del Estado de México, la cual indaga el homicidio de Tenorio, mientras se atan los cabos sueltos de los motivos y más posibles participantes, como un hombre apodado "El Tal Omar".

En un video grabado justo después del ataque contra Daniel y Jesús, el primero relató que trabajaban para "El Tal Omar", individuo no identificado aún ni por autoridades capitalinas ni mexiquenses, aunque asimismo titubeó sobre afirmar si era miembro del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

"Trabajo con ´El Tal Omar, un güero altote. (...) Es que no sé, nos iban a mandar a Querétaro, que según hay casas ahí donde los entrenan y tienen que cuidar al patrón, pero no estamos cuidando a nadie, nos metieron.

"Según éramos Cártel Jalisco Nueva Generación pero nos tenían en Tláhuac, entonces más bien éramos del cártel de Tláhuac; nos tenían escondidos en una casa en la colonia Nopalera, el (Jesús) y yo en una comunidad, así les dicen, en la Nopalera", contó el lesionado a bordo de una ambulancia, mientras Jesús es atendido.

Ambos están en un hospital de la Alcaldía Venustiano Carranza, resguardado por más de 30 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Policía de Investigación.

Las agresiones de las que fueron objeto, aparentemente por "El Titino", tuvieron lugar en Calle 8, colonia Santa Catarina, justo en el momento en que les pidieron bajar de la camioneta en la que iban paras supuestamente abordar otro vehículo, lo cual terminó por ser parte del plan que se tenía para matarlos.

Daniel se llama en realidad Juan Daniel Francisco Marcelino y Jesús es Jesús Bautista Galindo; el primero llevaba consigo un revólver con cinco cartuchos útiles, el cual no pudo usar por el ataque sorpresa.

Pese a haber recibido tres tiros en la cabeza, se mantuvo consiente y pudo hablar con las autoridades, caso contrario a Jesús, quien recibió seis balazos en la cabeza, brazo derecho y uno en el tórax.

En las próximas horas podrían ser cumplimentadas dos órdenes de aprehensión contra ellos por el homicidio de Francisco Tenorio, en tanto el MP de la Fiscalía estatal perfecciona la carpeta por la cual ya eran buscados.

Daniel inclusive mencionó que por el crimen del edil le ofrecieron 40 mil pesos, pero no confirmó si efectivamente se los dieron o no.

Mors.