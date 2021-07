"Me dejé influenciar, robé y terminé en una cárcel juvenil"

En su mirada se perciben los estragos de una infancia rota y una juventud en la que los errores lo llevaron a ser inquilino de la Quinta del Bosque, el Centro de Internamiento para Adolescentes del Estado de México donde llegan los menores de edad que han cometido algún delito, sea del fuero común o de alto impacto. Daniel robó una casa y fue aprehendido.

Platica su historia mientras el tatuaje de Shenlong, un personaje de animé, se mueve en su brazo, aunque el cubrebocas no permite que sus gestos se dibujen para quienes lo miran, su lenguaje corporal dice todo: Ha aprendido a salir adelante.

El año del confinamiento por la pandemia de covid-19 también tuvo efectos en los delitos cometidos por menores, al menos así lo reflejan las cifras del Poder Judicial del Estado de México (PJEM) que muestran que del 20 de marzo del 2020 al 30 de junio de este año, mil 74 niños y adolescentes cometieron algún delito, mientras que durante 2019 fueron mil 263.

"Las conductas de bajo impacto como robo y delitos patrimoniales han disminuido. Los adolescentes son un sector muy vulnerable, sobre todo de los 14 a los 18 años que es más o menos el rango de edad que se considera para la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes", explicó Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de México (PJEM).

Destacó que si bien la comisión de alguna conducta antisocial parte de la falta de oportunidades, para muchos de los jóvenes se convierte en un modus vivendi.

Mientras los delitos del fuero común disminuyeron durante la pandemia, debido a factores como el confinamiento, los secuestros, extorsiones, violaciones, feminicidios y homicidios calificados cometidos por los menores de edad, aumentaron levemente.

Mientras que en 2019 fueron 138 los que enfrentaron un proceso por alguno de los delitos antes descritos, desde el 20 de marzo del año pasado y hasta el 30 de junio de este 2021, 141 adolescentes cometieron alguno de estos crímenes; del total, 21 perpetraron un homicidio.

Actualmente en el Centro Quinta del Bosque existen 207 menores en internamiento por haber cometido una conducta antisocial del alto impacto, 187 hombres y 20 mujeres; a ellos se refería Daniel cuando recordaba su paso por el inmueble; sus historias -en la mayoría de los casos- son de abandono, de tragedia. Sin embargo, al tener menos de 18 años cumplidos al momento de la comisión del delito, alcanzan un máximo de cinco años de sentencia.

En el caso de la población femenil, la mayoría no está consciente de lo que hizo, muchas de ellas cuidaban a personas secuestradas, las alimentaban, contribuían al delito sin que lo reconozcan; para ellas, no había nada malo en sus hechos. Son los vínculos amorosos y los íntimos los determinantes para enrolar a las mujeres en la delincuencia, por lo que no se sienten culpables, sin caer en cuenta de que ello les convierte en cómplices.

"Infancia es destino": Sigmund Freud

Originario de Naucalpan, Daniel decidió salir de su casa desde chico. El abandono de su madre y el maltrato que vivió por parte de su familia lo obligaron a escapar para sobrevivir. Llegó a Toluca, Estado de México, a través del Sistema DIF; vivió casi toda su infancia en un albergue y su mejor amigo del momento lo convenció años después de meterse a robar una casa.

"Me dejaba yo llevar muy fácil, me dejaba influenciar, accedí. Obviamente, en el momento no piensas en las consecuencias, no ves todo lo que puede pasar. Lo hicimos, no tenía experiencia en eso y me terminaron deteniendo, terminé en la Quinta del Bosque. Fue muy sencillo cuando me aprehendieron, yo nunca había cometido un delito, me encontré al dueño de la casa donde nos metimos, me identificó y a lo mejor pude haber salido corriendo, pero no, me quedé ahí, mi entonces amigo se deslindó y me culparon de todo al final".

La Quinta del Bosque

Daniel tomó aire para continuar con su historia; los recuerdos le van cayendo y con ellos, el dolor.

Para el joven, la convivencia con otros delincuentes, la presión de los custodios y los maltratos que, asegura, vivió fueron lo más duro, lo que lo motivaron a buscar una mano amiga que le ayudara a corregir el camino.

"Yo siempre estuve solo. Fue muy complicado, muchas cosas que duelen. A veces por juntarte con malas personas... te arrastran a cosas que no son las correctas; llegó el momento en que tuve que entrar a la Quinta del Bosque, ahí estuve detenido durante mi proceso, estar ahí adentro es muy complicado, ves a más chavos que han hecho cosas peores y sus vidas son muy complicadas. Afortunadamente me brindaron una segunda oportunidad y he aprendido a aprovecharla.

"No encuentro las palabras correctas, es muy difícil estar ahí, no saber qué pasa afuera, estar incomunicado. Yo pensaba que estaba ahí por lo que había hecho y también que no tenía quién me apoyara, desde muy pequeño perdí contacto con mi familia y no había quién me respaldara. La jueza fue la que creyó en mí y me ofreció una alternativa, hoy trabajo y mi sueño es estudiar Fisioterapia".

Otras opciones

De acuerdo con el PJEM, las medidas de privación de la libertad se utilizan en caso extremo y excepcional; sólo se pueden imponer a mayores de 14 años de edad por un tiempo determinado y la duración más breve que proceda, por lo que se le da prioridad a las medidas cautelares y de sanción menos gravosas... cuando es posible.

En un caso donde el consumo de drogas y alcohol ha sido actor principal para el delito cometido por el menor, se les da la oportunidad de entrar al Tribunal para el Tratamiento de Adicciones, figura con la cual el Estado de México fue pionero y que se ha reproducido en otras entidades como Nuevo León, Morelos, Chihuahua y Durango.

Se trata de un mecanismo de justicia alternativa para los delitos no graves que se cometen por primera vez bajo el efecto de estupefacientes o para conseguirlos, por lo que el imputado debe someterse a un proceso de rehabilitación al menos durante 18 meses, lo que le da la oportunidad de llevar el proceso en libertad. Esta medida no es sólo para adolescentes, por lo que desde 2014 han logrado graduarse 180 personas, 76 han sido expulsadas y 57 continúan actualmente con el tratamiento.

Asimismo, a los menores infractores se les ofrece la posibilidad de resarcir el daño con trabajos comunitarios. Tienen que presentarse periódicamente ante un juez y quedan bajo resguardo de sus tutores.

Jóvenes cooptados por el crimen organizado

Al considerarlos maleables, con mayor oportunidad para la impunidad y detectar su necesidad de sentirse integrados, el crimen organizado se ha dedicado a cooptar a menores de edad para que realicen labores de halconeo (vigilancia), homicidios, narcomenudeo e incluso secuestros y extorsiones.

Datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) revelan que el Edomex concentra el 25 por ciento de las desapariciones de menores a nivel nacional, lo que lo convierte en un foco de violencia, y aunque no todos fueron reclutados por fuerzas criminales o paramilitares, sí están expuestos a ser víctimas de esta situación.

"Las conductas antisociales del alto impacto se han incrementado. Entre los 14 y 18 años los jóvenes, tristemente, son reclutados por la delincuencia organizada para cometer hechos antisociales porque la expectativa de sanción a un adolescente es menor que a un adulto, con 18 años un día ya enfrentan una sanción penal fuerte, con 17 años 364 días enfrentan una sanción leve, en consecuencia, el foco de atención de la delincuencia se ubica en este sector de la población con grandes carencias económicas, con grandes necesidades, con una falta de cumplimiento de sus aspiraciones socio-culturales. Son sectores de la población que no ven un futuro claro, que no tiene un proyecto de vida, que carecen de un entorno familiar y social estable, y encuentran en la delincuencia el sustituto a la familia", lamentó el magistrado Sodi Cuéllar.

Por si fuera poco, otro grupo de riesgo son aquellos niños que nacieron o vivieron algunos años dentro de algún penal en compañía de sus madres sentenciadas. La exposición a vidas criminales los lleva a enrolarse en la delincuencia y regresan a la cárcel ya no como inquilinos circunstanciales sino como personas privadas de la libertad (PPLs), como delincuentes, lo que condiciona el ambiente y su futuro.

Penas más duras... ¿La solución?

La falta de políticas públicas que permitan desarrollar y abordar la problemática de manera integral ha sido uno de los más grandes retos para frenar la ola delincuencial adolescente, reconoció el magistrado presidente del PJEM, por lo que propuso la creación de una cátedra de investigación que involucre a la Secretaría de Salud, a la Universidad Autónoma del Estado de México y al Poder Judicial pues coincide con el padre del psicoanálisis Sigmund Freud: La infancia es destino.

"Si nosotros no atendemos a ese sector de la población, estamos incubando a una generación delincuencial muy fuerte y, sobre todo, con una serie de antivalores -que son los que norman su vida- y con una incapacidad para convivir socialmente de manera armónica; en consecuencia, debemos hacer un diagnóstico serio con base en estadísticas, en estudios psiquiátricos, psicológicos y, sin duda, jurídicos, que nos permitan establecer una política pública".

Cuestionado sobre si es necesario que se aumenten las penas que enfrentan quienes cometen delitos de alto impacto o bien coopten a los menores para que los perpetren, Sodi Cuéllar señaló que esto sólo acarrearía más violencia y no una solución.

"No inhibe el delito, cuando un delincuente se enfrenta a una pena más severa hará todo lo posible por que no lo capturen, por evadir la acción de la justicia y si para ello tiene que usar la violencia, lo hará; eso es algo que está probado; sin embargo, las políticas criminales se han basado en eso, lo que estamos proponiendo desde el PJEM es hacer una estadística numérica, una investigación seria, rápida, para proponer una política integral pública para los tres Poderes del Estado".

La desintegración del núcleo familiar, la deserción escolar, el maltrato infantil, las limitadas posibilidades de cambiar su entorno, la crueldad que enfrentan en las calles, son hoy los factores de mayor incidencia en la vida de un adolescente, que no es más que una persona en formación, por ello tanto organizaciones no gubernamentales como quienes han pasado por el cruento camino de la delincuencia coinciden: Lo primordial debe ser la protección de las infancias, de lo contrario, la sociedad sufrirá el ataque de aquellos que no cuidó.

