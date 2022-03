"Me das lástima, por eso no te mato"; empleada del hogar narra la violencia de su patrón

Las empleadas del hogar que trabajan en la Ciudad o el Estado de México desconocen a qué autoridad recurrir cuando sufren maltrato por parte de sus patrones, incluso hay algunas que son amenazadas de muerte en las casas donde trabajan.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México enlistó la discriminación, violencia, privación de la libertad y embarazos por abuso de poder como algunas de las situaciones que enfrentan estas personas.

"En México, dentro de la población económicamente activa (PEA) en el último trimestre de 2020 se identificaron 2.2 millones de personas —el equivalente a la población total de Querétaro— que se dedican al trabajo del hogar y nueve de cada 10 son mujeres", citó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Estas trabajadoras, señaló el organismo, han sido históricamente objeto de una discriminación estructural. Esto se debe a que enfrentan obstáculos para ejercer sus derechos a raíz, sobre todo, de la naturaleza misma de su empleo.

En el marco del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, celebrado este miércoles 30 de marzo, La Silla Rota habló con tres mujeres dedicadas a estas labores. Estas son sus historias.

ÚRSULA

"Siempre me ha ido mal en mis trabajos, son muy exigentes, pagan muy poco y no se me hace justo que una, por necesidad, les limpia la casa y no son agradecidos", dijo Úrsula, quien no quiso revelar su nombre real por cuestiones de seguridad.

Entre lágrimas, ella señaló que hay mucha "gente encajosa" que no valora el trabajo de las mujeres dedicadas a estas labores, las cuales a veces se extienden hasta el cuidado de niños, planchar ropa y el aseo de las mascotas. "Hay mucha gente muy ingrata, no valora el trabajo que una hace".

Úrsula contó que en una ocasión fue despedida de una casa a causa de que sintió hambre y pidió algo de comer. A raíz de eso, llegó a otro trabajo, donde su nuevo patrón la amenazó de muerte.

Narró que en ese empleo tenía que limpiar y cocinar en dos casas, ubicadas en Metepec, ambas propiedad del hombre que la amagó, trabajos por los cuales le daban mil 500 pesos semanales. "Yo no tenía descanso, pero lo hacía por necesidad".

Contó que una noche olvidó sacar unas sábanas de la lavandería ubicada al interior de uno de los dos inmuebles, bajó al primer piso y vio la puerta del jardín abierta. La mujer recordó que en esa casa había un perrito, por lo que salió a buscarlo.

A través de los ventanales, la trabajadora vio a su empleador con una mujer que no era la esposa, el patrón se percató, salió por Úrsula y le preguntó qué había visto. La trabajadora explicó el motivo por el que fue al patio y el sujeto le pidió a uno de sus escoltas que "la desapareciera".

La mujer contó que tras implorar por su vida, su jefe, ebrio, le dijo:

"¿Sabes qué? Porque estás llorando y me das lástima no te mato, pero para la próxima estás advertida".

Úrsula reconoció que no denunció lo sucedido por temor y que desconoce a qué autoridad debe recurrir para hacerlo en caso de que le suceda nuevamente.

El Consejo Ciudadano señaló que recibe reportes de trabajadoras del hogar que han manifestado que viven con violencia psicológica, económica e incluso física, o sexual, las cuales "no denuncian porque desconocen sus derechos, temen quedarse sin empleo y solas".

Esto porque "la mayoría carece de familia en las ciudades donde prestan sus servicios", como es el caso de Úrsula, originaria de Puebla y quien llegó a vivir al Estado de México.

MARTHA

Martha tiene 54 años de edad y lleva 30 años siendo trabajadora del hogar. Si bien ha tenido buenas experiencias con sus empleadoras, ha tenido otras donde le dijeron que no podía enfermarse y una en la que sólo le pagaron 30 pesos por el día laborado, con el pretexto de que sería despedida por "estar gorda".

Durante 22 años, esta mujer trabajó de "entrada por salida" en diferentes hogares, pero hace siete años, en el 2015, se decidió a laborar de planta por medio de una agencia que la colocó en casa de Adriana "N", donde sólo recibió gritos, insultos y hasta en ocasiones le contaban la comida.

Martha reportó a su patrona con la agencia, en donde sólo le decían que hablara tranquilamente con ella, pero luego de seis meses, el cuidar del perro como parte de sus labores domésticas se volvió una "obligación".

El día que la empleada doméstica se enfermó la amenazaron con descontarle mil 600 pesos de su sueldo, cantidad que equivalía al costo de la guardería del can, pues ella "no podía enfermarse".

Por ello, Martha avisó que iba a renunciar, para que le buscaran remplazo. Adriana empezó a gritarle, le exigió firmar su dimisión y le advirtió que no le pagaría la semana completa. Finalmente, la empleada se fue de esa casa sin signar y sin pago, tampoco volvió a la agencia de contrataciones.

Al cabo de un año, en plática de amigas, una de ellas le comentó que pudo demandar por los maltratos y por la falta de liquidación, hecho que Martha desconocía.

Posteriormente, la mujer llegó a otro hogar, donde la trataron bien, pero inició la pandemia y eso la orilló a renunciar, pues quiso cuidar su salud; sin embargo, con el paso de los meses intentó volver a esa misma casa, pero ya había alguien en su lugar.

Enseguida, Martha se aventuró a buscar a otra agencia de colocación de trabajadoras del hogar ubicada en Tepito, quienes le pidieron sus datos y una foto.

Para su "buena suerte" le consiguieron trabajo muy pronto en un domicilio en Félix Cuevas. Al ser notificada, preparó su ropa y tomó el transporte desde Indios Verdes.

Al llegar, laboró toda la tarde hasta que la señora Susana, mujer que la contrató a través de la agencia, llegó, la vio y se fue.

Cerca de las 19:00 horas, Martha recibió una llamada de la agencia, la cual le pidió que se retirara, que ya no iba a trabajar ahí. Ante la sorpresa, se acercó a la patrona para pedirle el pago del día y preguntar si había cometido un error. Entre la negación de pagarle, Susana le dijo:

"Estás gorda, ya he tenido mujeres gordas y son un problema", cosa que Martha consideró injusto y más porque sólo le pagaron 30 pesos por un día de trabajo, "ni para el pasaje", además de que le pidieron, a las 21:00 horas, que se fuera, ya que no podía pasar la noche ahí.

Tras este hecho y con el temor de regresar a su casa, "por que a esa hora asaltan en los camiones de Indios Verdes", un vecino que escuchó la discusión se acercó y le dio para su pasaje.

Debido a lo sucedido con Susana, Martha se acercó a un amigo de su difunto esposo, quien le recomendó a un abogado para levantar una denuncia.

A un año de los hechos, el litigante no le ha dado respuesta a esta mujer quien, dijo, la última vez que se comunicó con él la desconoció:

"Tengo muchas Marthas, no sé quién es usted; si necesita denunciar tiene que ir con las autoridades".

Martha siente que después de un año del hecho y solo con haber laborado unas horas, nadie querrá ayudarla. Actualmente sigue buscando trabajo, con el deseo de encontrar una buena familia donde pueda laborar y recibir buenos tratos.

Conapred señaló que las condiciones de las empleadas del hogar son difíciles, ya que nuestras leyes han permitido que trabajen jornadas de hasta 12 horas diarias, sin derechos laborales ni seguridad, sin contrato, sin garantías de pensión y sin posibilidad de ahorro, entre otras privaciones.

Esta situación, indicó el Consejo, interactúa además con la diversidad de arreglos laborales, como a los que estaba sujeta Martha, que son los "de planta", por días, por horas o eventuales, escenarios que incrementan su vulnerabilidad.

"Sin embargo, esto está cambiando a partir de las reformas llevadas a cabo en julio de 2019 a la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, en materia de las personas trabajadoras del hogar, mediante las que se reconoce y garantizan los derechos de las personas que se dedican a esta labor", indicó.

MIRIAN CRISTINA

El 27 de abril del 2021, Mirian Cristina y sus empleadores fueron víctimas de la delincuencia, ya que unos sujetos asaltaron la casa donde ellos viven.

La mujer relató que fueron agredidos, amarrados y amenazados con armas por los implicados.

"Cuando pasó, se levantó una demanda, fue ahí donde yo sufrí de discriminación. Éramos cuatro personas los que estábamos en la casa; entonces, sólo entrevistaron al señor, a la señora, a su hijo y ya cuando yo iba a pasar me dijeron ´ah no, ya no importa´".

Pese a que le desagradó esa situación, Miran dijo que en ese momento no le dijo nada a los dueños de la casa, por pena.

"Tal vez a mí sólo me robaron el celular, el dinero, pero igual me asusté, igual me amenazaron. Pasó el tiempo y el abogado de los tipos que nos saquearon se dieron cuenta de que había faltado una persona que no había demandado, o sea yo. En este caso la que salió más afectada fui yo".

Mirian contó que representantes de los ladrones fueron directamente a su casa para decirle: "Si tú no vas y no levantas una demanda, no va a proceder porque falta una persona".

"Tenía mucho miedo, la verdad prefiero salirme de ese trabajo, pero no me puedo ir porque el abogado sigue yendo a la casa", dijo la mujer.

SOY EMPLEADA DOMÉSTICA Y HE SUFRIDO ABUSOS, ¿EN DÓNDE DENUNCIO O ME QUEJO?

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación señaló que recibe quejas al 800 543 0033 ; en tanto, el Consejo Ciudadano indicó que da atención jurídica y psicológica gratuita las 24 horas los siete días de la semana, y puso a disposición el teléfono 55 5533-5533 .

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México puso a disposición de la ciudadanía los números (55) 5200 9000 y 800 745 2369 para orientación jurídica gratuita y la del Estado de México hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho delictivo al número telefónico 800 702 8770 .

