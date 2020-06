"Me da miedo que acabe el confinamiento y contagiarme de covid"

"Con el tiempo me fui acostumbrado a la comodidad de tener juntas en línea, a revisar correos desde mi cama y francamente disfrutaba de la comodidad y privilegio de poder estar en mi casa. Ahora, después de 77 días tengo miedo de regresar. Vivo con mis abuelos y no me gustaría ser la causante de que algo malo les pase porque yo tengo que salir. La idea de regresar a dos horas de tráfico de ida y dos horas de vuelta a mi casa me parece algo terrible que ya no quiero experimentar", dice.