"Me contagié en el transporte público" afirmó Alfredo, hoy víctima de covid

VALLE DE CHALCO. - El timbre del celular no dejaba de sonar, era la mañana del seis de enero "Día de los Reyes Magos". "Hola Juan, soy Alfredo Gómez, me dio covid, estuve internado una semana en el hospital del IMSS de Chalco, vi mucha gente que moría, me aguante, me negué a que me intubaran".

Alfredo Gómez S Gosa, era uno de esos migrantes que hace tres décadas llegó a poblar Valle de Chalco, nacido el 8 de diciembre de1961 en el estado de Oaxaca, pero orgulloso de ser fundador del municipio 122 del Estado de México.

Ingresó a la estadística de un millón 588 mil 369 contagiados en el país.

LUCHÓ POR QUE NO FALTARA EL PAN EN SU CASA

Inquieto, trabajador, nunca le faltó el pan para llevarlo a su casa, lo mismo hacía trabajos de albañilería, de electricidad, abonero, vendedor de muebles; llegó a distribuir periódicos por las calles de Valle de Chalco.

Incluso, "en tiempos malos" se ocupó de un mototaxi "para ganarse la vida".

Cuando se iba de paseo a su pueblo en Oaxaca, tenía la costumbre de llevar su herramienta para hacer "chambitas".

Alfredo Gómez gozaba junto con su esposa sus vacaciones y platicaba: "cuando puedo me voy a Acapulco con mi señora, llevó mi pasaje y algo más, pero no dejo mi herramienta y si me sale una "chambita" la hago y ya saque algo más y hasta regreso con una "lanita", pero si me va mal vendo mi herramienta, pero ya gocé del paseo".

FUE EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

Él creía que se contagió de covid en el transporte público, ya que a pesar de la pandemia no dejó de trabajar en una empresa de Chimalhuacán.

"No hay más, fue en el transporte público, ahí me contagie, no veo otra" expresó vía telefónica el pasado seis de enero.

Alfredo Gómez era un personaje típico de Valle de Chalco, amaba a su municipio, a su gente y a su familia.

Trabajaba hasta en empleos de riesgo. Llegó a reparar antenas y subir en lo más alto, a 30 metros de altura o más, ya que le gustaba sentir la fuerza del viento y reírse. "Tengo el mundo a mis pies".

Pero nunca pensó en contagiarse y ser parte de las mil 775 personas que portara el virus en Valle de Chalco.

LE GUSTABAN LAS NOTICIAS

Tenía amigos periodistas y era el primero en avisarles de accidentes de tránsito, asesinatos, abusos de funcionarios públicos, manifestaciones, bloqueos, asalto y todo lo que "oliera a noticia".

Tenía "la espinita" por la información. "Juan, ¿ ya te enteraste de los descuartizados?; Juan, ¿ya te avisaron de que atropellaron a un moto taxista? ¿sabes de la marcha que van hacer?".

Era un ciudadano informante, incluso, trataba de conseguir datos y fotos, para enviárselos a sus contactos periodistas.

Era alegre, dicharachero, bromista y disfruto la vida a su manera; eso sí, siempre acompañado de su esposa Juana Santos, su leal compañera y madre de sus hijos.

Para él, su esposa era su "alto mando", con ella "se cuadraba" y se cuidaba. No bebía ni fumaba, no se le conoció vicio alguno más que "las noticias de la calle".

"ESTA NAVIDAD NO HAY PAVO"

El 23 de diciembre de 2020 ya tenía síntomas de gripe, no sabía aún qué era covid, que según él se contagio en el trasporte público.

Su esposa Juana Santos, le posteó una foto a su cuenta de Facebook. "Mira Alfredo Gomez S Gosa con esto hasta la gripe se te olvida". Era un delicioso platillo de camarones de la cocina guerrerense.

Ni eso ánimo a Alfredo Gómez, era evidente el agotamiento por la supuesta gripe. La melancolía le llegó después del 24 de diciembre y replicó en su Facebook una foto de una cena de navidad del 2016.

"Estamos los que somos y somos los que estamos, gracias familia".

Este 24 de diciembre lamentó que no hubiera pavo "pero que carajo, hoy no hubo pero estamos bien gracias a Dios. Feliz Navidad mi gente hermosa".

LO INTERNAN EN EL IMSS DE CHALCO

Después de navidad, la salud de Alfredo Gómez se complicó, su familia lo llevó al hospital 71 del IMSS de Chalco, donde los médicos confirmaron que estaba contagiado.

Aún alcanzó una cama y le fue colocado de inmediato un tanque de oxígeno. Él veía como los pacientes morían o eran intubados. Las camas se vaciaban, pero eran inmediatamente eran ocupadas por otros enfermos de covid.

"No se cuántos pacientes fallecieron durante la semana que estuve en el hospital, pero si eran muchos".

CHALCO CON MÁS FALLECIDO POR COVID

De acuerdo a la Dirección General de Epidemiología del gobierno federal, en Chalco fallecieron 16 personas del 28 al 29 de diciembre; 10 del 31 de diciembre al primero de enero y otros 25 fallecidos del cuatro al cinco de enero.

En la semana en que Alfredo Gómez estuvo internado en el IMSS de Chalco, fueron 51 personas que perdieron la vida por covid.

En esta primera quincena de enero, el día más alto de fallecidos por covid en ese municipio del oriente mexiquense fue del 11 al 12 de enero, con 32 muertos.

SE NEGÓ A SER INTUBADO

Reconoció que los médicos lo querían intubar, pero se negó. "Sí me intuban no salgo vivo", pensó.

"Me aguante con el oxígeno hasta que pedí mi alta", expresó y le pidió a un médico que le permitiera regresar a su hogar en Valle de Chalco.

"A ver, te vamos a dejar un día sin el tanque de oxígeno para ver si ya aguantas respirar", le indicó su médico.

"Me aguante lo más que pude sin estar conectado al tanque de oxígeno, para lograr mi alta" dijo.

Alfredo Gómez luchó por conservar su vida e impidió que fuera intubado. Siempre fue un luchador contra las adversidades. Logró ser dado de alta.

El cuatro de enero su esposa Juana Santos escribió: "Gracias a Dios por un año más y a trabajar la vida sigue y acá estamos sin bajar la guardia y a seguir adelante con todos los cuidados en el nombre de Dios".

NO SUPERÓ EL COVID

Después de la llamada telefónica del seis de enero, Alfredo Gómez, guardó silencio. Se le marcó a su celular para saber si ya estaba superando el covid, no hubo respuesta.

El nueve de enero, respondió con un mensaje: "No puedo contestarle ya que estoy con oxígeno. Pero aquí voy poco a poco. Hoy quiero descansar lo más que se pueda estoy muy agotado".

El 11 de enero. ¿Cómo sigues amigo?. Alfredo respondió con otro mensaje: "Igual de agotado".

La madrugada del 15 de enero su esposa Juana Santos informó: "Mi gran compañero de muchos años amigo, esposo, buen padre, buen abuelo, descansa en paz Alfredo".

Su hijo Julio Gómez: "Gracias Alfredo Gomez S Gosa fuiste un gran padre, te quiero mucho, descansa en paz".





(Sharira Abundez)