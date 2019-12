"Me aferro a que sea mi última Navidad en Santiaguito, no quiero separarme de mi hijo"

"Más que nada por mi niño, me quiero aferrar a que sea mi última Navidad aquí. Porque mi hijo tiene dos años, entonces a los tres años por ley lo tengo que sacar y obviamente no me quiero separar de él, me voy a aferrar para que yo obtenga mi libertad y me vaya con mi niño", enfatiza Natalia, quien viste blusa y pantalón azul marino, el color de ropa que usan quienes no han recibido sentencia.