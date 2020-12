Mayoría de hospitalizados en CDMX, entre 50 y 79 años de edad

Felipa acudió la tarde de este 14 de diciembre al hospital 20 de Noviembre, operado por el ISSSTE, para tratar de que atendieran a Eduardo, su pareja, quien tenía dolor de cabeza, fiebre y la oxigenación en 85, por debajo del nivel recomendado de 90. Además, iba conectado a un tanque de oxígeno, y en la mano sostenía trabajosamente una copia de su comprobante del resultado de la prueba de covid-19, con resultado positivo.

La mujer se asomó al interior por la reja del lado de la calle San Lorenzo y le preguntó al policía si podían atender a Eduardo o no. "A mí me dijeron en la clínica que si él se ponía grave me lo trajera al 20 de Noviembre", sostuvo Felipa.

"Lo eeeeentiendo, lo compreeeeendo, el hospital está lleno, está saturado", dijo el policía, sin ocultar su fastidio, y que al notar que era grabado se burló y dijo "grábame todo lo que quieras". Otra guardia, más amable, explicó a La Silla Rota que el lugar, en la colonia Del Valle, ya estaba lleno y que los que llegaban con covid mejor los canalizaban a otros hospitales porque ahí ya no cabían.

Desde que inició la pandemia de covid-19, un total de 40 mil 844 personas con covid-19 tuvieron que ser hospitalizadas en la Ciudad de México, sólo considerando a quienes dieron positivo a la prueba del virus Sars-CoV2.

Una cuarta parte de las hospitalizaciones se han registrado en los últimos dos meses, ya que de acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, del 9 de octubre al 9 de diciembre fueron hospitalizadas 9 mil 659 personas que dieron positivo a covid-19, un dato importante es que desde mediados de noviembre fue más visible el aumento en los contagios.

Los datos oficiales muestran que de estas 9 mil 659 personas hospitalizadas, 2 mil 969 lamentablemente fallecieron, ellos representan el 30.73% del total de casos. El 28% de los casos, 2 mil 777 personas, son reportados en estado grave, mientras que el 25% fueron dados de alta por mejoría.

La mayoría de quienes acudieron a una unidad hospitalaria no fueron intubados, pues sólo 920 tuvieron acceso a este tipo de atención para pacientes graves, es decir, sólo el 9.5% del total de los casos.

Tras reclamos, sí lo atienden

La crisis por los hospitales saturados debido a pacientes con covid-19 tiene diversas caras. Una es la de Eduardo, quien estaba recargado a unos metros, con un tanque de oxígeno y un oxímetro en el dedo anular izquierdo. El aparato que se ha vuelto esencial y que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte durante la pandemia marcaba 85, cuando el nivel óptimo es de 90.

"Sin oxígeno anda en 73, por eso fue que venimos", dijo Eduardo con una mirada desencajada por no ser atendido y por el avance de la covid en su cuerpo. "Asistí tres veces a mi clínica, pero sólo me mandaron paracetamol", se quejó con una voz apenas perceptible y haciendo pausas para responder, debido al esfuerzo que le significaba hablar.

Recordó que al principio pensó que sólo se trataba de fiebre, pero después vio que no y por eso buscaron el hospital.

El caso llamó la atención de medios de comunicación como La Silla Rota y otros, que atestiguaron que, a los 15 minutos del reclamo de Felipa, otro de los guardias se acercó para avisarles que un médico se había desocupado y que iba a ser atendido.

Aunque Felipa también tenía covid, el caso que le urgía y más le preocupaba era el de su pareja, que se quedó internado, aunque inicialmente le dijeron que no había lugar.

Hospital General, saturado pero todavía recibe pacientes covid

"No encontramos hospital y nos dijeron que lo trajéramos aquí a ver si lo podían atender", declaró Silvia al llegar al Hospital General de México "Eduardo Liceaga", uno de los hospitales que atiende a pacientes covid en la Ciudad de México y que se encuentran saturados.

La página del gobierno capitalino muestra que este hospital ya no cuenta con capacidad para atender a personas con coronavirus; sin embargo, La Silla Rota observó que se recibió a cinco personas antes del mediodía, todos llegaron por su propio pie, aunque a uno de ellos lo tuvieron que ayudar sus familiares.

Algunos de ellos esperaron durante un rato debajo del letrero de triage a que los recibieran, pero accedían rápido. Dentro del hospital, pero fuera del área de Urgencias Respiratorias esperaban tres personas, mientras que los pacientes eran ingresados para recibir atención. El yerno de Silvia llegó caminando, pero su oxigenación estaba en 71, muy por debajo del 90, que es lo normal.

Él comenzó con los síntomas hace cinco días, pero fue hasta hoy que presentó problemas de oxigenación. Silvia, quien se quedó afuera esperando, manifestó que le preocupaba no encontrar un lugar para que atendieran a su familiar.

Al ser cuestionada sobre la saturación en los hospitales capitalinos, ella dijo que se debe a dos factores: "Falta de consciencia de la gente y falta de mano dura de las autoridades".

Relató que fueron al hospital después de que no pudieron pagar un concentrador de oxígeno que les recomendaron, el cual costaba 28 mil pesos nuevo o 5 mil 800 rentado por una semana.

Mientras se realizaba la entrevista, personal de seguridad del hospital comenzó también a grabar hacia afuera, mientras que otro se acercó a hablar a otro de los familiares para que no accediera a dar entrevistas.

Lo lleva al Hospital de Xoco y le da covid

Otro rostro de los familiares que van a hospitales por casos de seres queridos con covid es Luz del Carmen Chávez, quien llevó a su hijo Hugo Michel Chávez al Hospital de Xoco, el cual está a cargo de la Secretaría de Salud capitalina.

Eso fue hace cinco días y fue por un problema de crisis convulsiva, pero lo canalizaron al hospital de Balbuena, porque supuestamente estaba bien, explicó a La Silla Rota. De ahí se lo regresaron a Xoco, lo volvieron a enviar a otro más, el Fray Bernardino, que a su vez lo regresó al de Xoco donde ya se quedó.

El problema es que ahora su hijo de 29 años tiene episodios epilépticos y además ya tiene covid-19, dijo con un suspiro para contener el llanto. "Apenas hoy me dijeron que mi hijo por un estudio de sangre ya lo está desarrollando (la covid)". Al enterarse sintió coraje, tristeza e impotencia, describió.

Luz del Carmen cree que su hijo pudo contagiarse en un hospital pero que además nadie se hará responsable de eso. Cuando llegó por primera vez, ella no tuvo problemas para internarlo, ni le comentaron que al lugar le quedaban pocas camas. Pero cuando regresó, ella vio que ya no podían atender a todos. De acuerdo con un policía, en el hospital quedan pocas camas, y este lunes llegaron alrededor de 10 pacientes covid.

Sin problemas para conseguir cama

Jacobo es otro caso de un familiar que no tuvo problemas para conseguir cama. Su mamá es derechohabiente y se contagió de covid-19, por lo que debió llevarla el lunes 7 al hospital de Los Venados, perteneciente al IMSS, ubicado en Municipio Libre y División del Norte.

"No tuve problemas, la canalizaron aquí y la están atendiendo bien aquí", dijo. Originario de Iztapalapa, acudió este lunes para la videollamada con su mamá, ya que no puede verla presencialmente. "Son 5 minutos, pero valen la pena", enfatizó.

Cuestionado sobre si en estos días ha visto más gente que busca internar a familiares, respondió que sí. "Estoy notando que cada vez que vengo hay personas nuevas, entonces siento que la infección está latente. Sí veo gente nueva cada vez que vengo".

El caso de su mamá no es el primero de covid en la familia. Aunque se sintió confiado en la atención que el hospital le brinda a su mamá, reconoció que se siente deprimido. "Una sensación de que uno no sabe qué, de incertidumbre". En el hospital de Los Venados un policía comentó que hasta la 1 de la tarde habían llegado 4 pacientes más de covid y que estaban al 75 por ciento de su capacidad.

La mayoría de los hospitalizados en CDMX, entre los 50 y 79 años

De acuerdo con los datos del Sinave de los últimos dos meses, los hombres son quienes requieren con mayor frecuencia ser hospitalizados, ya que de los 9 mil 659 casos ocurridos en la Ciudad de México, 5 mil 790 hombres ingresaron a unidades hospitalarias por coronavirus, cifra mayor a las 3 mil 869 mujeres.

Las personas entre 50 y 79 años son las que presentan más complicaciones por covid-19 y por lo tanto requieren ser hospitalizadas. Los datos del Sinave muestran que han entrado a un nosocomio 2 mil 494 adultos de 60 a 69 años, así como 2 mil 145 que están entre los 50 y 59 años, y mil 688 de 70 a 79 años.

Sin embargo, los adultos jóvenes tampoco se escapan al virus Sars-CoV2, ya que mil 333 de las personas hospitalizadas en la Ciudad de México en los últimos dos meses tenían entre 40 y 49 años, así como 704 de entre 30 y 39 años de edad.

En muchos de los casos el covid-19 parece llegar a las casas, ya que 2 mil 178 de las personas que han requerido hospitalización en los últimos dos meses dijeron que se dedicaban al hogar.

De acuerdo con la información oficial, otras mil 817 personas hospitalizadas por coronavirus indicaron que son empleados, mil 419 son jubilados o pensionados y mil personas estaban desempleadas cuando enfermaron de covid.

El virus Sars-CoV2 no hace ninguna distinción, ya que entre las personas que dieron positivo entre octubre y diciembre y que requirieron hospitalización también hay campesinos, obreros. choferes, comerciantes, dentistas, estudiantes y maestros, entre otros.

Se quedan hospitales del Edomex sin disponibilidad

Sólo 11 de los 38 hospitales considerados covid-19 y que se encuentran ubicados en el Estado de México, reportaron disponibilidad media o alta de camas para pacientes de terapia intensiva que requieran de un ventilador mecánico ante complicaciones derivadas del contagio del virus SARS-Cov2, mientras que el resto se encontraban totalmente ocupados hasta este lunes 14 de diciembre.

De acuerdo con el Reporte de Hospitales covid-19 del Gobierno de la Ciudad de México, hasta las 21:00 horas de este domingo, solo los Hospitales Generales de Zona 76, 98 y 197 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicados en Ecatepec, Coacalco y Texcoco, respectivamente, contaban con camas de cuidados intensivos, además del Regional 196 de Ecatepec, el Campo Militar Número 37-B "Hospital Militar de Zona", ubicado en Temamatla; el Hospital para el Niño IMIEM y el Hospital del ISSSTE, estos últimos situados en Toluca.

Además, los Hospitales Generales Regionales número 72 y 200 del IMSS, ubicados en Tlalnepantla y Tecámac, respectivamente, así como el de Alta Especialidad de Zumpango y el General de Atizapán "Dr. Salvador González Herrejón", localizado en Atizapán de Zaragoza, registraban una disponibilidad media en sus instalaciones.

Lucen exteriores vacíos

Al realizar una visita al Hospital General Regional Número 72, ubicado en Tlalnepantla, se constató que el acceso principal se encontraba vacío y resguardado apenas por dos elementos de la Guardia Nacional, pero, en ese momento, no arribaron pacientes con síntomas o familiares esperando noticias sobre alguna persona que haya sido ingresada previamente.

A decir de comerciantes de la zona, los familiares de pacientes internados solo asisten en el horario de las 13:00 a las 14:00 horas para recibir información sobre la salud de sus enfermos; horario en el que hacen una fila sobre la valla que fue colocada para resguardar el inmueble y con la que se va dosificando la atención para brindar informes por parte de los médicos.

Durante el resto del día, el nosocomio permanece vacío y vigilado por los elementos de la Guardia Nacional, aunque aseguran que, si bien la actividad incrementó en las últimas dos semanas, aún se percibe calma en este sitio.

"Nosotros hemos estado de manera intermitente aquí, dependiendo de si nos dejan o no estar, pero hemos visto que sí incrementó la llegada de ambulancias desde hace unos días, pero no tanto como en abril. Ahí sí nos espantamos. De pronto, llega gente e ingresa, pero ahorita no nos ha tocado ver a alguien que no lo atiendan, como al inicio, pero si sigue igual, no dudo que pase pronto", comentó María, empleada de una tortería.

En tanto, en el Hospital General de Atizapán "Dr. Salvador González Herrejón", se constató la presencia de familiares al exterior del nosocomio para recibir informes sobre sus pacientes; sin embargo, este centro hospitalario aún sigue recibiendo a enfermos graves de covid-19.

"Nosotros solo vinimos para que nos dieran información de nuestro paciente, llevamos tres días así y nos citan a las 11:00 horas para decirnos cómo va, pero sí hemos visto que a quien llega, lo pasan directo", comentó Manuel Ortiz, familiar de Leticia, paciente de 38 años infectada de covid-19.

Suman 27 hospitales llenos

A pesar de que ambos nosocomios, hasta esta mañana, aún recibían a pacientes con síntomas graves de esta enfermedad, existen otros 27 que no contaban con una sola cama con ventilador en el Estado de México, tal es el caso del Hospital General de Zona 58 y Hospital Regional ISSEMYM, en Tlalnepantla; el Hospital Militar de Zona Número 1, General de Zona 194 del IMSS y Hospital General "Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda", los tres ubicados en Naucalpan; el Hospital Regional Bicentenario de la Independencia y Hospital General de Zona 57, ambos en Tultitlán; el Hospital General "José Vicente Villada" de Cuautitlán México, así como los hospitales generales de Las Américas y José María Rodríguez, y General de Zona 68, además del General de Axapusco.

En el Valle de Toluca, los Centros Médicos "Adolfo López Mateos" e ISSEMYM de Toluca, ambos ubicados en la capital mexiquense, y el Hospital Militar de Zona de Santa María Rayón, no reportaban camas de terapia intensiva disponibles, lo que también sucede en el Hospital General "Guadalupe Victoria" de Texcoco, "La Perla" y "Gustavo Baz Prada", de Nezahualcóyotl; Hospital General de Chimalhuacán, Hospital General de Zona 53 de Los Reyes La Paz y el Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca.

Esto también ocurre en el Hospital General de Zona 71 y Hospital General de Chalco; Hospital General "Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez" de Valle de Chalco, el Campo Militar Número 37-B "73 Batallón de Fuerzas Especiales" de Temamatla y Hospital General "Valentín Gómez Farías" de Amecameca.

Realizan menos trasladados de pacientes

Roberto, como pidió que se le identificara para proteger su identidad, es jefe de paramédicos en el Valle de México y relató que, desde hace una semana, se les pidió a los servicios de emergencia disminuir la cantidad de servicios relacionados con covid-19 en los hospitales públicos, pues los servicios se encuentran colapsados.

"A nosotros nos llaman, nos dicen que necesitan un servicio, pero lo primero que les preguntamos es si es por covid, si nos dicen que sí, les decimos que si ya tienen un hospital privado a dónde llegar y si nos comentan que no, les pedimos que verifiquen la disponibilidad en hospitales públicos, porque no podemos arriesgarnos a detener una ambulancia horas o días hasta que se desocupe un lugar en los hospitales. Se enojan, pero no tenemos de otra.

"Cuando llevamos a un paciente, las autoridades de los hospitales ya no nos dejan bajarlos hasta que haya un lugar. No nos podemos arriesgar a que nos detengan una ambulancia por varios días en lo que se desocupa una cama o muere un paciente o nuestro paciente en espera de una cama con ventilador, por eso, pedimos a la gente que si tiene forma de llevarse a su familiar por sus medios, mejor lo haga así y nosotros estamos tratando de darle atención a la gente que requiere de otros servicios", resaltó.

