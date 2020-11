Mauricio Tabe, coordinador del PAN en Congreso da positivo a covid-19

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México, Mauricio Tabe, se contagió de la covid-19.

Entrevistado por La Silla Rota, el legislador informó que no es asintomático. Uno de los síntomas que presenta es tos y espera que sea lo único.

"Tengo tos pero leve hasta el momento, no tan grave. Espero no sea tan grave, me estoy cuidando, pero asintomático no, ojalá no tenga mayor trascendencia", dijo vía telefónica.

En un tweet publicado el 4 de noviembre en su cuenta @mauriciotabe, el legislador informó que también su esposa dio positivo a la prueba de la covid. Afirmó que ante la noticia, se guardó en su casa y está atento al trabajo en línea.

"Ayer en la tarde fui con mi esposa a hacerme la prueba covid y hoy nos dieron el resultado positivo. Aquí con algunos síntomas, nada graves por el momento. Ya guardados con las chiquillas y atentos al trabajo en línea. A todos los que vi en estos días, tomen sus precauciones", pidió.

Ayer en la tarde fui con mi esposa a hacerme la prueba COVID y hoy nos dieron el resultado positivo. Aquí con algunos síntomas, nada graves por el momento. Ya guardados con las chiquillas y atentos al trabajo en línea. A tod@s l@s que vi en estos días, tomen sus precauciones. — Mauricio Tabe (@mauriciotabe) November 4, 2020

HA HECHO TRABAJO TERRITORIAL



Aunque el ex presidente del PAN capitalino fue de los impulsores de las sesiones en línea del Congreso capitalino durante su paso como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), también durante las últimas semanas se ha dedicado a hacer trabajo territorial en la alcaldía de Miguel Hidalgo.

Tabe no es el único legislador del Congreso de la CDMX que se ha contagiado. De sus compañeros panistas, Margarita Saldaña, América Rangel y Héctor Barrera dieron positivo, y de Morena, su homóloga, Martha Ávila también dio positivo, lo mismo que Emmanuel Vargas y Temístocles Villanueva. El diputado sin partido y ex petista, Jesús Martín del Campo, también se contagió.

(Ameyaltzin Salazar)