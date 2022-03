Mauricio aún busca justicia para Fer, su hija asesinada en 2020 en Edomex

Mauricio Sabalza llamó varias veces a su hija Fernanda, sin obtener respuesta.

La joven de 19 años, madre soltera, solía traer su celular a la mano y siempre contestaba.

(Foto: Cortesía)

Ese día, sábado 20 de junio de 2020, Mauricio llevó a sus dos hijos y a la madre de éstos a desayunar a la barbacoa del centro de Azcapotzalco. Después, cerca de las 15:00 horas, Fernanda salió de su casa; fue a hacerse las uñas, ya que esa noche asistiría a una fiesta con Josué "N", su entonces novio.

La tarde pasó y la joven no se comunicaba, lo que preocupó a sus familiares. Todos le llamaron para tratar de hablar con ella.

Fue hasta las 22:00 horas de ese día cuando una sobrina de Mauricio marcó y obtuvo respuesta.

Al otro lado de la línea, hablando desde el teléfono de Fernanda, estaba una policía de investigación, quien posteriormente admitió que contestó el celular debido a que las llamadas eran muchas e insistentes.

Dicha agente comunicó que la hija de Sabalza Salmerón estaba en el penal de Barrientos, en Tlalnepantla, detenida por asesinato.

De inmediato, los padres y un abogado se fueron a ese centro penitenciario. Al llegar, el litigante fue el primero en entrar y luego regresó para comunicar que era necesario que uno de los progenitores ingresara. La madre de la joven de 19 años fue la segunda en entrar. Salió llorando.

"Sí está aquí, pero ella no está detenida", dijo la mujer.

"Pero cómo que no está detenida, dijeron que estaba aquí", reviró el padre.

"Sí está aquí, pero es que está muerta".

Mauricio Sabalza Salmerón contó que en ese momento no creyó que su hija estaba muerta, pero las autoridades le enseñaron una cadena, anillos y el celular que portaba el cadáver de una mujer asesinada a las afueras de una tienda en Tlalnepantla. Todo era de Fernanda.

Las autoridades mexiquenses le anunciaron a la familia de la víctima que el cadáver de ésta sería entregado el domingo 21, a las 10:00 horas, un día después del feminicidio.

Sin embargo, Mauricio y su ex mujer recibieron el cuerpo hasta la madrugada del lunes. Esto, debido a que antes del de Fernanda había 15 cuerpos más en la fila de la necropsia y el médico forense "no se daba abasto".

El padre de familia aseguró a este medio que jamás olvidará que vio a su hija con un disparo en la cabeza:

"Me dijeron que tenía que entrar a reconocerla porque si no, no me la podían entregar. Nadie quiso, su mamá no quiso, entonces, dije, tengo que entrar yo. Era muy impactante, hasta la fecha tengo esa imagen en mi mente, entrar a ver a mi hija con un balazo en su cabeza, nunca se me va a olvidar esa imagen".

El padre de la víctima de feminicidio narró a La Silla Rota que las autoridades le comentaron que su hija murió alrededor de las 16:40 horas del sábado. Fernanda fue sepultada en Atizapán el lunes 22 de junio de 2020.

Sabalza Salmerón acusó que hasta ahora en el caso de su hija no hay detenidos y que sospecha que Josué "N", ex novio de Fernanda, está implicado en el caso, ya que no saben nada de él, desapareció y hasta cerró la purificadora de agua que tenía en Cuautitlán. "Me dicen que lo andan buscando, pero que no saben nada de él".

Mauricio admitió desconocer el motivo por el cual Josué estaría interesado en matar a su hija, pero puntualizó que entre ellos dos había violencia y problemas por celos.

"A partir de ese momento yo hice mis propias investigaciones porque la fiscalía (mexiquense) no tenía nada, realmente no sabía ni qué había pasado, yo les había dicho que era el novio porque, hasta la fecha, no sabemos nada de él, jamás se apareció aquí".

EL FEMINICIDIO

Las autoridades le enseñaron a Mauricio unos videos en los cuales quedó plasmada la muerte de su hija.

Uno fue grabado al interior de una tienda, donde se percibía a Fernanda entrar en compañía de un sujeto cuya identidad él desconoce.

De acuerdo con el padre de la mujer asesinada, al parecer Fernanda y ese hombre sí se conocían, pues en los materiales audiovisuales recabados se percibe que ambos entraron a comprar juntos.

Al salir, el sujeto y la víctima caminaron, el hombre se llevó la mano al pecho, hizo una seña y en ese instante, desde un vehículo pequeño, le dispararon a la joven.

Mauricio detalló que a su hija la mataron de un tiro en la cabeza, uno que entró a la altura de la oreja izquierda y salió por el lado contrario.

Sabalza Salmerón comentó que en los videos percibió que Fernanda supo que iban a hacerle algo.

Una vez que la balearon, la mujer cayó bocabajo.

PESQUISA, CON IRREGULARIDADES, ACUSA

Un día antes de ser asesinada, Fernanda fue a otra fiesta en compañía de Josué. Esa noche, la joven madre soltera regresó del evento con un suéter rojo, prenda que volvió a ponerse al día siguiente.

Su mamá le preguntó el motivo por el cual lo usaba, ya que hacía demasiado calor, y la joven contestó que Josué quería vérselo puesto.

Para Mauricio, la prenda fue un señuelo, algo con lo que su hija era más fácil de identificar, de ubicar.

(Foto: Cortesía)

Señaló que en los videos anteriormente mencionados, al salir de la tienda el sujeto que acompañaba a Fernanda hizo una seña: subió su mano a la altura del pecho y con sus dedos hizo la forma de una pistola. Después de eso sucedió el asesinato.

El padre de la mujer señaló que a lo largo de dos años ha empujado el caso de su hija y que las autoridades mexiquenses no le llaman ni le dan avances.

"Si yo no le hablo al MP, ellos no me hablan, yo los tengo que estar jode y jode, y jode".









El hombre aseguró que hasta contrató peritos privados y ha logrado recolectar pistas para contribuir en la resolución del caso.

Señaló que en la indagatoria de la FGJEM hay irregularidades, por ejemplo, donde se detalla la zona del cráneo donde entró la bala que mató a Fernanda.

"En la carpeta dicen que el balazo entró por la parte baja trasera y salió por la frente, por la alta derecha. Yo cuando la reconocí obviamente yo pensé que ahí era la zona y más porque se le veía rojo, y no; ella tenía hematomas y en las fotos tiene hematomas en su barbilla, nariz y en su frente, que es cuando cayó bocabajo y se golpea.

"Y el balazo no fue así: el balazo entró por la parte izquierda, arriba de la oreja, y salió por la parte derecha, o sea, está mal ese dictamen también, ¿por qué? Es lo que no sé".

"USTED TIENE UNA CARPETA, YO TENGO VARIAS"

En octubre de 2021, Mauricio se reunió con Dilcya García Espinoza de los Monteros, actual fiscal General para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género.

En dicho acercamiento, Sabalza Salmerón le expuso todas las pruebas que logró recabar, sobre todo las obtenidas en el celular de Fernanda, mismas que fueron obtenidas por un perito particular.

"Apenas en diciembre pudieron desbloquear el celular de mi hija y eso porque metí perito particular y sólo así los presioné (a las autoridades) para sacar la información, y ahora resulta que la PDI que inició la investigación ya no trabaja ahí.

"Y dice el MP que ella se llevó la información, que el MP no sabía que la tenía y yo sí sabía que tenían esa información y el MP no, pero seguimos sin tener detenidos ni órdenes de aprehensión", señaló.

Mauricio Sabalza Salmerón pidió que las autoridades se pongan a trabajar. "Es una vergüenza lo que tenemos como fiscalías, la verdad... Yo le pregunté a Dilcya que cómo era posible que yo ya tuviera prácticamente resuelto la investigación de mi hija, de quién la mató y ellos no pueden".

Sabalza Salmerón dijo que la fiscal General para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género le contestó:

"Usted señor tiene una carpeta y yo tengo muchas, y no podemos con ellas".

En estos días, García Espinoza de los Monteros fue una de las interesadas en ocupar el cargo de fiscal General del Estado de México, puesto que obtuvo José Luis Cervantes, ex subprocurador General de Justicia mexiquense.

Este domingo 20 de marzo se cumplió un año, nueve meses de este feminicidio.

ET