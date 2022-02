Matan a cineasta en la Ciudad de México, trataba de huir de asalto

El cineasta Samuel Ríos y Valles perdió la vida en un intento de asalto en calles de la Ciudad de México registrado este sábado.

Los delincuentes asesinaron al director de cine, cuando circulaba a bordo de un vehículo Jeep color blanco en calles de la colonia Del Valle, acompañado de su pareja sentimental.

Información de El Universal señala que dos sujetos se acercaron al automóvil y los agredieron para despojarlos de sus pertenencias.

Intentaron escapar de los delincuentes chocando metros después, momento en que los agresores se emparejaron a la altura del conductor y comenzaron a dispararle.

Los hechos ocurrieron sobre el eje 7 Sur calle 2 Poniente

Elementos de la policía capitalina confirmaron la presencia de un masculino, conductor del vehículo blanco, con un impacto de bala en la cabeza.

Aún con signos vitales, el director de cine fue trasladado a un hospital en donde horas más tarde se declaró su muerte.

¿QUIÉN ES SAMUEL RÍOS Y VALLES?

"Los Días Que No Estuve", película estrenada en 2021, fue su primer largometraje luego de dos cortos: Los Detalles Olvidados (2014) y No Me Mandes a Mi (2012), de acuerdo con información de IMDB.

