''Más eficacia en la defensa de la vida'', piden durante misa de Fátima

La misa de cuerpo presente de Fátima, la niña que fue sustraída en Tulyehualco, Xochimilco por una mujer el 11 de febrero y hallada muerta el 15, se realizó afuera de donde vivía.

La misa inició a la una de la tarde en el número 21 de la calle María Dolores Obregón, Colonia San Sebastián. Acudieron alrededor de 600 personas y frente a su domicilio estaba escrito el nombre de Fátima con veladoras y había colocados arreglos florales.

Inicia misa por Fátima y sacerdote pide por el descanso eterno de la menor y de otras víctimas pic.twitter.com/YuAWcL48Vg — La Silla Rota (@lasillarota) February 18, 2020

A media ceremonia religiosa llegó el obispo de Xochimilco, Andrés Vargas Peña, quien dejó que los demás curas continuaran. Solo hasta el final dijo unas palabras.

Agradeció los símbolos como las cruces, las velas y la propia presencia de los dolientes, pero les pidió ser más eficaces en la defensa a la vida.

“La vida es sagrada, si esto no lo creemos y no lo vemos no lo podemos transformar y no podemos mantener los valores en los pueblos”.

Obispo de Xochimilco Andrés Vargas Peña bendijo féretro de Fátima, dijo que era muy simbólica porque estaba cercana a recibir los sacramentos. Además pidió a los presentes más eficacia en la defensa de la vida pic.twitter.com/LHWUbdRmrC — La Silla Rota (@lasillarota) February 18, 2020

El obispo de Xochimilco bendijo el féretro de Fátima. Antes de hacerlo dijo que era “altamente simbólico” porque la menor estaba a punto de recibir los sacramentos.

Anunció que la limosna reunida era para la familia.

La misa duró una hora y la familia ofreció de comer a los presentes para después ir a las 4 de la tarde a levantar la cruz en el sitio donde fue hallada Fátima y luego el sepelio en el panteón de Tulyehualco.

También habrá dos marchas rumbo a la alcaldía de Tláhuac en solidaridad con la familia de Fátima.

Hasta el momento no hay nadie detenido por el asesinato de Fátima.

