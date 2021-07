"Más de un mes sin justicia para Montse", claman familiares

LOS REYES, LA PAZ. - A más de un mes del homicidio de la joven Monserrat Ortiz, ocurrido sobre la autopista México-Puebla, sus familiares aún no saben lo que pasó y los dos presuntos responsables están en libertad.

La joven murió durante un accidente en motocicleta a la altura del municipio de Los Reyes La Paz, el pasado 1 de junio cuando regresaba a su domicilio en la alcaldía Iztapalapa desde el municipio de Chalco.

De acuerdo con las investigaciones, la joven de 25 años viajaba con un amigo identificado como Cesar, tras asistir a una reunión, pero en su regreso a la Ciudad de México fueron aparentemente embestidos por un camión de carga.

Aunque una mujer que pasó por el sitio grabó los momentos posteriores al percance, las autoridades no han ejercido acción penal en contra de ambos conductores involucrados, quienes huyeron del lugar.

"Quien falleció fue mi hermana y no sabemos exactamente cómo, no sabemos si realmente el camión les pasó encima o con esta persona simplemente se cayó", dijo Arlet Ortiz, hermana de Monserrat.

"Por eso se tiene que hacer una investigación certera porque este sujeto fue super imprudente porque al final del día no hizo las cosas como debía", agregó.

En el video que logró recuperar la familia, solo logró identificar a Cesar, quien visiblemente alterado reconoce su participación en el homicidio y pide ayuda a sus conocidos para lograr escapar.

"Después del accidente esta persona en vez de pedir auxilio para que ayuden a mi hermana lo único que hace es pedir ayuda para que se vaya. Se ve que llegan otras personas en otro auto, Verónica (que pasó en el lugar) empieza a dictar las placas del auto en dónde se va y pues al final del día se va el del camión, se va a él y deja a mi hermana", comentó.

A más de un mes, la familia condenó que el conductor del camión de carga no se encuentre identificado por las autoridades y se encuentre, al igual que Cesar, en libertad y no obtengan justicia para Monserrat.

"Estas personas siguen libres y queremos que se hagan cargo de su imprudencia, uno, porque al final del día fue un imprudente al provocar un accidente, y dos, porque dejó a mi hermana como si ya no valiera nada, como si su cuerpo no le importase", indicó.

APENAS Y SE CONOCÍAN

Monserrat y Cesar tenían poco tiempo de conocerse. Cuatro meses atrás habían coincidido en un trabajo de telefonía que realizaban en diferentes alcaldías de la Ciudad de México.

"Desde hace 4 meses conoció a Monserrat, que trabajaba como vendedora de telefonía", recuerda su hermana Arlet.

Su buen humor y amabilidad le permitieron a "Monse", como le decían sus amigos, convivir y relacionarse con muchas personas que le abrieron las puertas en diferentes partes del Valle de México.

"Ella conocía gente de la Villa, tanto como de Iztapalapa, tanto como de Gustavo A. Madero, de Azcapotzalco, etcétera, porque era una persona muy buena, muy amigable y muy empática".

Amante de los animales, sus perritos bombón y Maye, se habían convertido en un motor importante en su día a día, pero que fue truncado por una imprudencia al volante, aparentemente causada por el alcohol.

"Él mismo vino por ella a la casa, se la llevó y pues él mismo se supone que la traería por así decirlo, pero pues no sabría decirte si estas personas venían en estado de ebriedad qué es lo más probable que sí", dice su hermana.

PIDEN AVANCES CON MANIFESTACIONES

Los familiares de Monse han realizado dos manifestaciones pacíficas frente a las instalaciones del Centro de Justicia del municipio de Los Reyes, La Paz para exigir avances y hasta una copia de la carpeta de investigación, que hasta hace unos días no les habían entregado.

"No se ha visto alguna agilidad de su parte para que esta persona pueda ser judicializada y posteriormente tenga una sentencia"

"No tenemos datos de la persona del camión, no nos quieren dar acceso a las cámaras de vigilancia porque no las solicitaron en el momento correcto y nosotros queremos meter más presión para que la Fiscalía haga de verdad su trabajo".

