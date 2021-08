Más de 7,500 papelerías bajaron la cortina definitivamente por la pandemia en Edomex

TOLUCA.-El regreso a clases se dará el lunes y, debido a que en muchas escuelas públicas aún no se ha definido el formato en que se iniciará el ciclo escolar 2021-2022, son los padres de alumnos de escuelas particulares los que han dado sustento a las papelerías mexiquenses, un sector mermado no sólo por la pandemia sino por el programa de entrega de útiles escolares que ha mantenido el Gobierno del Estado de México por tres años.

El presidente de la Asociación de Negocios de Papelería en el Estado de México, Hugo Ávila Guadarrama, declaró a La Silla Rota que apenas el fin de semana pasada comenzaron a surtir las listas de útiles escolares por lo que no prevén un gran incremento conforme pasen los días.

A raíz de la crisis económica que atraviesan 7 mil 500 unidades económicas de este giro, han tenido que bajar la cortina de manera definitiva desde el 2019 a la fecha, en especial en las zonas rurales, ya que a decir de Ávila Guadarrama, en las ciudades se sostienen de la venta de insumos de oficinas.

"Todo ha influido, desgraciadamente al no haber escuelas no hay ventas, lo que se venden en las zonas rurales son los útiles, allá no han tenido opciones".

En entrevista con La Silla Rota, el líder del sector papelero destacó que en las 6 mil 142 papelerías no tienen esperanzas de que el regreso a clases sea un respiro económico, esto pese a que han tenido acercamientos con la Secretaría de Educación para que se regrese al formato de útiles escolares con los que los padres de familia podían comprar lo necesario para las clases en las papelerías de su elección, se les ha asegurado que no hay recule en el programa actual que consta de dotar a los estudiantes con libretas, colores, lápices, gomas y sacapuntas, incluso con una mochila.

"Ahorita nos están llegando de escuelas particulares pero de las escuelas públicas sólo esperamos que lleguen a completar los paquetes de útiles, por lo que a ellos les vendemos apenas el 30 por ciento de la lista, y eso lo sabremos a partir de la próxima semana cuando entren a clases".

RECONOCEN LEVE INCREMENTO

Aunque para este ciclo escolar las papelerías no se abastecieron pues mantienen sus inventarios desde hace dos años, Hugo Ávila dio a conocer que, como en todos los giros, por la pandemia de covid-19 reportaron un incremento de entre el 10 y el 15 por ciento en los insumos de papelería.

"Esperamos tener algo de ventas al menos con los complementos de los paquetes, es lo que estamos esperando. De 2019 para acá sí hemos tenido incremento pero no es mucho, no nada más en papelería, en todos los productos, por ello calculamos que dependiendo de la calidad de los productos que compren para una lista de útiles de una escuela particular se gastarán 700 pesos en promedio mientras que en una pública se gastarán 250 pesos, hasta 300".

CONTINÚA LA FERIA DE REGRESO A CLASES

Hasta el 31 de este mes se mantendrá activa, de manera virtual, la Feria de Regreso a Clases organizada por la Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo (CANACO SERVyTUR) en el Valle de Toluca, la Asociación de Papelerías del Estado de México, la Procuraduría Federal del Consumidor y el ayuntamiento de Toluca.

En esta feria participan empresas de los giros de papelerías, zapaterías, librerías, computadoras, tabletas y otros negocios que forman la cadena de útiles escolares y se prevé puedan generar en este regreso a clases una derrama económica de 8 mil millones de pesos en la entidad.

Quienes aún no se hayan surtido de lo necesario para el retorno a las aulas, pueden consultar la página oficial www.gob.mx/profeco para conocer los comercios participantes, realizar un consumo responsable y sostenible en útiles y uniformes escolares.





(SAB)