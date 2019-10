Más de 6 mdp gastaron las alcaldías de la CDMX para los festejos patrios

A punto de finalizar el mes de septiembre, se dio a conocer el monto que las 16 alcaldías de la Ciudad de México destinó para los festejos patrios, puesto que desde principios de septiembre informaron sobre las actividades y los artistas que se presentarían la noche del 15 de septiembre.

Enfoque Noticias hizo una solicitud de información en la Plataforma Nacional de Transparencia el 12 de septiembre y como lo marca la ley, respondieron el pasado 26 de septiembre.

Benito Juárez: 6 millones 755 mil pesos

En la Benito Juárez se presentaron OV7, JNS y el Ballet Folklórico de México.

Coyoacán: 4 millones 999 mil 999 pesos

Coyoacán indica que se pagó a Pepe Arévalo y sus mulatos 150 mil pesos. A Regina Orozco 325 mil y a La Autentica Santanera de Gildardo Zárate Méndez 150 mil pesos.

Coyoacán desglosó el costo de todo lo que utilizaron para la celebración, desde el escenario, pantallas, carpas, sillas, tablones, servicio de cafetería para el elenco, altavoces, etc.

Cuauhtémoc: 580 mil pesos

Cuauhtémoc pagó a El Mimoso; 419 mil 999 pesos, al servicio de logística para las fiestas patrias; y 360 mil en pirotecnia. Uzielito Mix y Maelo Ruiz donaron sus servicios para amenizar la noche, por lo que estos artistas no representaron erogación alguna a cargo de esta alcaldía.

Iztapalapa: 6 millones 998 mil 584 pesos

En Iztapalapa presentaron Edwin Luna y la Trakalosa; Maelo Ruiz, y más.

Magdalena Contreras: 6 millones 948 mil 400 pesos

Magdalena Contreras también envió un desglose muy detallado de todo lo que utilizó para el festejo patrio en donde se presentó Lupillo Rivera, Aaron y su grupo ilusión, Los Askis, La sonora dinamita, La banda maguey y el Mariachi 12 elementos.

Tlalpan: 1 millón 39 mil 956 pesos

Tlalpan pagó por concepto de "contratación de los elencos para el 15 de septiembre". No dio otras cantidades para realizar el evento.

Venustiano Carranza: 7 millones 134 mil 846 pesos

Venustiano Carranza gastó para el servicio integral artístico y servicio integral de videoproyección y pirotecnia.

Las alcaldías de Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Xochimilco, Álvaro Obregón y Azcapotzalco pidieron "ampliación del plazo", mientras que Tláhuac no dio el dinero de planeación e Iztacalco no ha ingresado Documentación de los festejos patrios, así como Cuajimalpa informó que no realizan los conteos de los conceptos solicitados.

MJP