Más de 5 mil trabajadores piden a Patricia Durán pago de salarios en Naucalpan

Naucalpan, Méx, - En demanda de sus salarios y prestaciones, unos 5 mil trabajadores sindicalizados, de lista de ralla y eventuales, llenaron este lunes la explanada municipal exigiendo a la alcaldesa Patricia Durán cumpla con los compromisos laborales.

Previamente al tercer Informe de gobierno municipal de Patricia Durán Reveles, los trabajadores fueron convocados por el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios (SUTEyM), Tomás Palomares, a concentrarse en la explanada municipal donde realizarán un mitin y manifestación por incumplimiento en los compromisos de pago de nómina y las prestaciones como despensas y premios de puntualidad.

Desde las 8:00 horas el dirigente sindical denunció que se les había impedido el paso a la explanada, por lo que amenazaron que bloquear todos los accesos "y si nadie entra, nadie sale" , dijo.

Más tarde el acceso a la plaza les fue permitido, y en el lugar se concentraron los más de 4300 sindicalizados, más el personal de lista de ralla y eventuales, a quienes también se les deben varias quincenas.

Celia Martínez del DIF Naucalpan, participante del mitin en la explanada municipal, se pronunció al respecto:

"Sepan que desde junio quienes trabajamos en el DIF no sabemos lo que cobrar una quincena, en meses nos han llegado paguitos, no hemos recibido el salario regular y no somos limosneros. Llevamos 11 días con las instalaciones tomadas y no nos retiraremos hasta que nos paguen", dijo.

Los manifestantes llegaron a la explanada municipal de Naucalpan (Foto: Carlos Medellín).

Los más de 600 trabajadores del DIF, que llevan ya casi 3 meses sin cobrar, cumplieron 11 días en plantón y mantienen cerradas las instalaciones como Clínica 5 de Mayo, Arcos, Archivo, Almacén, los dos CRIS, Jardines de Niños y Estancias infantiles, en demanda del pagos de sus salarios y prestaciones.

El policía tercero Marcó Polo Badillo en el mismo acto señaló que durante la pandemia trabajaron, "nunca dejamos el servicio, no tenemos equipo, y no se no otorga protección. Pero tenemos incertidumbre por las dos últimas quincenas del años. Y queremos la certeza de que las vamos a recibir", destacó a nombre de los policías municipales.

Los trabajadores protestaron sus demandas con cartulinas (Foto: Carlos Medellín)

La regidora Angélica del Valle, quien acudió al mitin a solidarizarse con los trabajadores, expuso ante unos 5 mil trabajadores que "Nos sumamos a todas las demandas, porque son justas, ya que es un salario devengado y es una justa demanda el exigir que se les paguen, por sus familias, por todos a una sola voz".

En su turno el regidor Ricardo Fuertes Ayala, agradeció que el sindicato haya sumado la lucha de otras áreas y que abandere las necesidades de las familias "en mi caso fue triste ver como sin recibir su salario uno de mis asesores murió, dos trabajadores perdieron a familiares sin recibir salario", externo.

Los manifestantes se movilizaron también en Periférico Norte (Foto: Carlos Medellín).

El regidor Anselmo García Cruz dijo en su turno que llegó al cargo de regidor para encabezar las causas de los ciudadanos, y en este caso las de los trabajadores, "desde la primera quincena que dejaron de pagar he levantado la voz ", explicó

Otro de los Regidores Jesús Francisco Hernández agradeció a todos por un día histórico donde miembros del cabildo se unen y ni un paso atrás en el apoyo a los derechos y las necesidades de las familias, por lo que pedimos a la presidenta asumir la parte que les toca y que pague los adeudos.

El dirigente sindical Tomás Palomares, dejó que los ha traicionado a quien desde el primero de enero de 2019 le manifestaron su apoyo, "nos ha traicionado en quien confiamos, a faltado a la co fianza de los trabajadores a quienes se les debe hasta 8 quincenas, a sus familias que ahora viven endeudadas. Es momento de que tienes que dar la cara, enfrentar tu responsabilidad, porque tu si tienes y puedes comer donde te place, pero los trabajadores no tienen ni para alimente da sus familias. No nos cumpliste el 30 de noviembre como prometiste, y por eso pedimos que garantice los pagos", dijo dirigiéndose a la alcaldesa Patricia Durán.

El líder sindical anunció cierres de vialidades, e iniciaron esta tarde con Periférico Norte a la altura del Palacio Municipal en los dos sentidos.

La semana anterior en sesión de cabildo el síndico Máx Alexander, dijo que no van a fallar a los trabajadores, pese a que se necesitan 440 millones de pesos para cubrir los compromisos de diciembre.

Trabajadores del DIF en Naucalpan, Estado de México se manifiestan en San Bartolo. en la Av. Gustavo Baz esquina con 16 de septiembre e impidieron el paso a los vehículos que ahí circulan.

La movilización se dio previamente al Tercer Informe de Gobierno de la alcaldesa Patricia Durán Reveles. Mas tarde se reunieron con más manifestantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios (SUTEyM), en el Palacio Municipal, quienes también exigieron sus demandas.

Los manifestantes bloquearon el flujo de automóviles en San Bartolo, Naucalpan, (Foto Especial).

