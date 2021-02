Martha Ávila se convierte en coordinadora de Morena en el congreso CDMX

La diputada local Martha Ávila se convirtió en la nueva coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México y como vicecoordinador se mantiene José Luis Rodríguez Díaz de León.

Así lo informó la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena,órgano del partido que debió intervenir ante la indecisión y desconfianza de la bancada para elegir a su nuevo coordinador.

“Los integrantes de la bancada de #Morena en el Congreso de la CDMX en coadyuvancia con la CNHJ informan: La C. Martha Soledad Ávila Ventura es la Coordinadora del Grupo Parlamentario. El C. José Luis Rodríguez Díaz de León es el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario”, dio a conocerla comisión en su cuenta de twitter @CNHJ_Morena.

Con esta decisión Morena vuelve a tener coordinadora parlamentaria, luego de la renuncia de Ricardo Ruiz a mediados de diciembre pero quien desde noviembre, vía WhatsApp renunció, aunque sus compañeros entonces no le aceptaron la decisión.

Martha Ávila no inició como diputada la actual legislatura, ya que era la suplente de Ernestina Godoy, quien dejó la diputación en diciembre de 2018 para irse a la Procuraduría General de Justicia capitalina, hoy Fiscalía. Fue así como Ávila llegó.

Durante el tiempo que Morena careció de coordinador, hubo voces que señalaron que la bancada estaba dividida, por ello había dos vicecoordinadores con Ruiz, Rodríguez y Valentina Batres. El propio Ruiz en su carta de renuncia adujo que había división.

También la diputada Guadalupe Chavira dijo que quien realmente tomaba las decisiones incluso con Ruiz era José Luis Rodríguez y que además presumía que tenía puerta abierta en el gobierno de la ciudad, gracias a la relación que sostiene con el subsecretario d eGobierno, Arturo Medina.

La falta de coordinador parlamentario en la fracción de Morena paralizó las actividades del Congreso, dijo en días pasados el coordinador de la Junta de Coordinación Política, Mauricio Tabe.

Al tratarse de la fracción mayoritaria, la Junta no podía trabajar pues Morena representa el 50 por ciento, entonces sin coordinador la junta no podía tomar decisiones al no tener la representación de ese 50 por ciento.

Entre los temas atorados está la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalidó el sistema local anticorrupción y la designación de tres unidades administrativas acéfalas, entre ellas la de comunicación social.

