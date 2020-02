Mario será enviado a Reclusorio Oriente y Giovana a Santa Marta: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que Mario Alberto y Gladys Giovana, presuntos feminicidas de Fátima, de siete años, serán trasladados al Reclusorio Oriente y a Santa Marta, respectivamente.

En conferencia de prensa, Sheinbaum afirmó que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX informará y determinará si pedirá la declaración a la tía de Mario "N" y qué harán con la recompensa.

Explicó que las dos niñas y un niño, hijos de Mario y Giovana, se encuentran en custodia de su abuela paterna y dijo que la Subprocuraduría de Víctimas se encuentra permanentemente atenta a esta situación.

#ConferenciaDePrensa con la #JefaDeGobierno. Nuestro proyecto está encabezado principalmente por mujeres, quienes nos hemos comprometido a erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres. https://t.co/dTQ46PFtRy — Gobierno CDMX (@GobCDMX) February 21, 2020

Pide Sheinbaum a alcaldías y dependencias no amonestar a mujeres por 9M

Sobre el llamado de colectivos feministas para no laborar el próximo 9 de marzo como protesta ante la violencia de género, Sheinbaum dijo que fue publicado un acuerdo en la Gaceta Oficial local para que alcaldías y dependencias no amonesten a mujeres trabajadoras que no se presenten a laborar.

Aseveró que la próxima semana presentarán acciones de fortalecimiento en materia de violencia de género y presentarán avances en las once acciones anunciadas cuando fue decretada la alerta por violencia de género en la CDMX.

Al ser cuestionada sobre si ella se unirá al llamado 9M, la jefa de gobierno dijo que "estaré en la oficina, soy jefa de gobierno y no puedo desatender lo que pasa en la ciudad".

"Creo que cualquier movimiento que sea en defensa de movimientos es bienvenido. Siempre hemos estado por los derechos de las mujeres; hay cosas en las que no concordamos, pero estamos de acuerdo en que acabe la violencia contra mujeres", afirmó.

(Mauricio Oblea)