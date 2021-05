María y su hijo Edgar fueron vistos por última vez por el "Monstruo de Atizapán"

Atizapán.- María Noé Mares Robledo, de 39 años y su hijo Edgar Neri Vargas Mares de 7, llevan seis años desaparecidos y fueron vistos por última vez por Andrés "N", el "Monstruo de Atizapán".

De acuerdo con la hermana de María, Matilde Mares Robledo, ambos desaparecieron en la Colonia San Juan Ixtacala en 2014, luego de haber convivido con el presunto feminicida, detenido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México el pasado sábado.

"Ya va para cinco años y el señor fue el último que la vio entonces lo llevé al Ministerio Público y el declaró que sí la había visto", narró al llegar a la casa de Andrés "N" para pedir ayuda para su localización.

QUERÍA UN MEJOR FUTURO PARA SU HIJO

María, quien es madre soltera, había llegado a Atizapán luego de peregrinar por varios estados del país en busca de una oportunidad de trabajo que le permitiera salir adelante con su pequeño Edgar.

Según las investigaciones que ha realizado la propia familia, el día que desapareció junto a su hijo, Andrés "N" afirmó que los vio con vida e incluso los acompañó al Ministerio Público para apoyar en las indagatorias.

"Yo andaba preguntando por ella porque no aparecía y él fue lo único que me dijo que la había visto y desde entonces no la he encontrado", comentó Matilde.

María vendía dulces en un parque cercano a la vivienda de Andrés N, quien presuntamente le permitía guardar su puesto dentro de su vivienda y en ocasiones le ofrecía trabajos dentro del Consejo de Participación Ciudadana (Copaci), del cual era presidente.

"De alguna manera conocíamos que él era presidente de la colonia pues por eso realmente teníamos conocimiento de ver que era buena persona".

Familiares de María y Edgar temen que ambos se encuentren dentro de las víctimas y los restos óseos que han sido localizados dentro del inmueble del "Monstruo de Atizapán".

"Necesitamos saber en dónde está y ahora sí que llegar hasta el fondo del asunto si es algo mayor. Ella no nos dijo nada que me puse a buscarla con los vecinos y él fue lo único que me dijo que la había visto", comentó.

Reconoció que los vecinos de la colonia tenían en "buen concepto" a Andrés "N", quien nunca mostró alguna señal de malicia en contra de mujeres o niños.

"Tengo la esperanza de que ya está en algún lado y les pido a usted es que ella se comunique con nosotros. Realmente nosotros siempre estamos al pendiente de buscarla pero no hemos tenido la oportunidad de encontrarla".

cmo