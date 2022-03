María salió rumbo a Los Reyes La Paz y no volvió; lleva 2 meses desaparecida

En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, María Galván Palafox cumplió dos meses y un día como persona desaparecida en la Ciudad de México. Desde el 7 de enero pasado no se sabe nada de ella.

De 40 años, trabajadora doméstica, la última noticia sobre María fue que iba a Los Reyes, La Paz, en el Estado de México, a acompañar a Juan Noé Pérez Pérez, un artesano de 42 años a quien apenas había conocido 20 días atrás, pero que le recomendó un amigo en común, Abel, por lo que ella le permitió quedarse tres noches en su departamento de Turín 46, en la Juárez. A cambio, él debía hacer unas reparaciones en el inmueble.

El 7 de enero, Galván Palaforx acompañó a Pérez Pérez a Los Reyes, La Paz. María le dijo a su papá que el artesano necesitaba llevar cosas y no podía hacerlo solo, por lo que ella iba a acompañarlo.

Así lo refiere a La Silla Rota la abogada Sandra Camacho, quien ayuda legalmente a Enrique Galván, padre de María, a seguir el caso ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La denuncia de desaparición fue presentada seis días después, el 13 de enero, por Enrique. Amigos y vecinos de ella se enteraron ese día de que algo pasaba al ver a agentes de la Policía de Investigación en el departamento de María, en Turín 46.

La razón por la que Enrique Galván presentó la denuncia días después fue porque debe ser hemodializado tres veces a la semana por sus problemas de salud y a que, además, antes de hacerlo, fue a buscar a María a Los Reyes, La Paz.

TIEMPO PERDIDO

Esto causó que se perdiera tiempo importante para poder localizar a la mujer, ya que las primeras horas son fundamentales para el rastreo de llamadas de una persona desaparecida, reconoce Camacho.

Fue Abel, el amigo en común, quien les dio la dirección de donde vivía Pérez Pérez, que no era en Los Reyes La Paz, sino en Ixtapaluca.

"Nos refirió algunas cuestiones de su vida de Noé, que lo conoció también en noviembre pasado, porque se fue a poner junto a su puesto porque él también es comerciante", dice la abogada a La Silla Rota.

Con los datos del domicilio, fueron a buscar a Pérez Pérez, incluso supieron que estuvo con su mamá aún el 9 de enero, dos días después de que María desapareció. Además, con base en el rastreo del teléfono móvil de él, saben que hasta el 15 de febrero, la fecha más reciente de la que tienen registro, su celular funcionaba y presentaba actividad.

En el caso de ella, hasta el 5 de enero hubo comunicación y llamadas. "Eso nos hace presumir que no se encuentra desaparecida por su voluntad", añade Camacho.

Otros signos de que ella no estaría desaparecida de manera voluntaria es que no tendría por qué dejar de comunicarse con su hijo o su papá.

"Sobre todo porque ella se hacía cargo de su papá y de su mamá. También tenía contacto con su hijo. No es voluntaria su desaparición. Ella tenía una vida hecha, era muy responsable en la atención a sus papás, si hubiere querido irse hubiera dicho ´¿sabes papá?, me voy´, y no habría problema, tiene 40 años. Eso es un signo que no está desaparecida por su voluntad".

La abogada asegura que Juan Noé Pérez Pérez es la persona que pudiera tener conocimiento de qué pasó con María. Pese a que sigue haciendo llamadas y por el GPS se nota que sigue en movimiento en algunas partes del Estado de México, no ha sido localizado.

El caso fue presentado ante la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México, que manejó la línea de desaparición voluntaria, pero Camacho aportó pruebas de que María no está desaparecida por su voluntad.

"Ellos al inicio lo tenían contemplado como desaparición voluntaria, hicieron análisis de contexto, modificaron esa línea de investigación y ya la desecharon por la fiscalía".

El caso también fue presentado ante la Fiscalía de Investigación y Persecución de los delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas.

JUAN NOÉ

Sandra Camacho dice que María Galván conoció a Juan Noé 20 días antes de su desaparición. Abel se lo presentó y le dijo que necesitaba un espacio para guardar artesanías y le preguntó a María Galván Palafox si podía quedarse ahí.

Ella aceptó porque siempre ha tenido una vocación humanitaria, dice la abogada. Un ejemplo es que ayudaba gratis en un comedor comunitario en Insurgentes. Le dio permiso a Juan Noé de quedarse en su casa en la noche, a cambio de que hiciera unas reparaciones.

Él llegó a dormir tres días y el 7 de enero ella le avisó a su papá que iba a acompañar a Juan Noé porque llevaba muchas cosas, con un diablito donde las puso. "Se le hizo fácil a ella y se fueron juntos y desde entonces no la volvimos a ver".

Al preguntarle a Camacho sobre qué se sabe de Juan Noé Pérez Pérez, dice que tiene 42 años, vende artesanías desde hace bastante tiempo, vive en Ixtapaluca, tiene una hermana y tenía una relación previa que fue de dos o tres años.

"No sabemos más".

-¿Lo fueron a buscar?

-Sí, lógicamente se han hecho todas las diligencias, pero no tenemos el dato preciso que nos lleve a localizar a María.

Aunque su estatus jurídico es también desaparecido, en el caso de él sí hay signos de vida, por el teléfono. También es la pieza clave para saber qué pasó con María, por ser la última persona que la vio.

"Él estuvo con su mamá dos días después de la desaparición de María. Acudimos con una célula de la Comisión de Búsqueda y personal de la Secretaría de Seguridad de Ixtapaluca, pero ella no estaba ahí y preguntamos a los vecinos por ella. No la conocían y nunca la vieron".

-¿Esto lo hace presunto sospechoso?

-Es lo que consideramos, pero legalmente no podemos definir que él sea el responsable. Sí podría ayudar a esclarecerlo.

La abogada dice que le preguntó a Enrique Galván sobre Pérez Pérez, y el padre de María le dijo que el trato hacia su hija era de respeto.

Sobre cómo ha sido el trato de las autoridades, considera que bueno, pero podrían hacer más.

"Si nos atienden y bien, pero pedimos que resuelvan y se pongan a trabajar para encontrar a María. Hemos tenido tres reuniones con el fiscal May Gómez Jiménez, se ha comprometido a hacer las diligencias, pero creo que se tardan mucho en los actos de investigación.

"Entendemos que tienen mucha carga de trabajo y mencionan que hay poco personal. Todos los casos son importantes, pero en el de María exigimos (que) hagan la investigación lo antes posible porque no puede ser que las sábanas de las llamadas telefónicas las más recientes sean del 15 de febrero, pero nos las dieron en marzo y eso limita para hacer la búsqueda".

Agrega que también ya mandaron oficios de localización a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para localizar a Juan Noé Pérez Pérez.