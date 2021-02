Marchas CDMX: Mamá de Dylan Esaú pide a AMLO ayuda en búsqueda

A las 5:45 comenzó a las afueras de Palacio Nacional una manifestación de familiares del niño Dylan Esaú Gómez Pérez de dos años de edad quien desapareció el pasado 30 de junio en San Cristobal de las Casas, Chiapas.

Juana Pérez, madre de Dylan, aseguró ante medios de comunicación que se encuentra en la Ciudad de México para solicitar la ayuda del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No voy a descansar hasta que me devuelvan completo a mi hijo. Yo no le he hecho nada a nadie, respeto a las personas que se llevaron a mi hijo, no les hice nada, solo dénmelo”, dijo.

Explicó que si bien las autoridades de Chiapas han colaborado con ella para localizar al menor, sabe que con el paso de los días dar con su ubicación se vuelve más complicado.

"En la Fiscalía sí me brindaron el apoyo, me están ayudando, pero yo como madre ya no puedo esperar más tiempo y vengo a pedir el apoyo del presidente para agilizar y que me dé el apoyo para encontrar a mi hijo".

TRANSPORTISTAS

La Asociación Nacional de Autotransporte se manifiesta en las inmediaciones del Zócalo capitalino a bordo de sus vehículos.

Los manifestantes tienen programado llegar a las 7 horas al Centro Histórico, luego de partir de una caravana desde Calzada de las Bombas, colonia Coapa, en la alcaldía Tlalpan, informó El Heraldo.

Los transportistas entregarán un pliego petitorio en Palacio Nacional en espera de que autoridades atiendan sus demandas.

LIBERACIÓN DE FAMILIARES

Asimismo, integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, el Comité de Familiares de Presos Políticos Voces de Libertad y el Comité Cerezo México realizarán una manifestación en el Zócalocapitalino.

Piden que se libere a los familiares de Javier González Díaz, Armando Hernández Sánchez, Venturinio Torres Escobar, Asunción González Sánchez y Leobardo Reyes Meza.

DESTITUCIÓN DE ACKERMAN

El Movimiento Somos un México Organizado realizará a las 8 horas una concentración a las afueras de la Cámara de Diputados para que se destituya a John Mil Ackerman Rose del Comité Técnico de Evaluación (CTE) que se encarga de la elección de consejeros del INE.

DENUNCIA PÚBLICA

Un grupo perteneciente a la Comisión de Participación Comunitaria en Hipódromo II y el Comité Fundacional de la Asociación de Residentes de la Colonia Hipódromo realizará a las 9 horas una denuncia pública por la colocación de puestos ambulantes en vía pública.

Vecinos realizarán una conferencia de prensa para eliminar esta práctica y se liberen espacios en la alcaldía Cuauhtémoc.

