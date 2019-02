Marchan en CDMX contra intentos de secuestro y feminicidios

SHARENII GUZMÁN 02/02/2019 04:08 p.m.

Con consignas de "abajo el machismo" o "ni una más, ni una asesinada más", cientos de mujeres marchan este 2 de febrero en la Ciudad de México en contra de feminicidios e intentos de secuestros.

Foto: Sharenni Guzmán

Pasadas las 15:30 horas contingentes sólo para mujeres y mixtos salieron del Monumento a la Madre rumbo al Zócalo capitalino. Ante la ola de denuncias en redes sociales de intentos de secuestro dentro y en las inmediaciones del Metro, las manifestantes exigen seguridad y justicia.

Así gritan contra la violencia feminicida en la CDMX, la marcha arrancó de Monumento a la Madre a el Zócalo https://t.co/BZtXuew1yK pic.twitter.com/c3MqrHFVBk — La Silla Rota (@lasillarota) 2 de febrero de 2019

Además de gritar consignas, portan pancartas y cartulinas con mensajes en contra de la violencia hacia las mujeres, así como del patriarcado y feminicidios: "Nos queremos vivas, libres y sin miedo. Ni una menos" o "Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura".

Durante la marcha contra la violencia feminicida, hacen un minuto de silencio por las mujeres asesinadas en CDMX https://t.co/BZtXuew1yK pic.twitter.com/SiZb2xL6ea — La Silla Rota (@lasillarota) 2 de febrero de 2019

Los contingentes marchan sobre Paseo de la Reforma hacia el Zócalo. A su paso exigen y gritan: "Queremos vivas a todas las mujeres, no más feminicidios, no creemos en sus leyes" y "señor, señora, no sea indiferente. Están matando a mujeres en los ojos de la gente".

Foto: Sharenni Guzmán

Tan solo en 2018, en la Ciudad de México, fueron tipificados como feminicidio el asesinato violento de 48 mujeres.

Mientras que hubo 40 víctimas de secuestro, en el mismo lapso, también en la capital del país.

Foto: Sharenni Guzmán

