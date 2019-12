Marcelo Ebrard y Senado llegan a acuerdo sobre T-MEC

Esta tarde, luego de que el canciller Marcelo Ebrard se reuniera con los senadores para informarles sobre las negociaciones del T-MEC, ambas partes acordaron compartir la postura a nivel nacional de que no se aceptarán supervisiones o verificaciones externas a empresas así como las reglas de origen de acero en la negociación del Tratado Internacional.

El secretario de Relaciones Exteriores informó que Estados Unidos también lleva a cabo negociaciones internas y que México está enterado de la situación allá.

En camino al Senado de la República para consulta respecto al TMEC como lo ofrecimos en dias pasados. Solicitaremos autorización para fijar la posicion de México. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 8, 2019

"México está en condiciones de decir a los negociadores de Estados Unidos en qué temas está de acuerdo y en cuáles no lo están", dijo Ebrard.

El canciller coincidió en el desacuerdo con respecto a que inspectores del trabajo de Estados Unidos puedan intervenir en los asuntos internos del país y refirió que existen los paneles que están en posición de intermediar cuando haya alguna controversia comercial; trabajo, medio ambiente, medicamentos genéricos, acero y aluminio son los temas que se han tratado hasta el momento con sus homólogos de Estados Unidos.

"Para supervisar plantas o empresas, evidentemente eso no es aceptable ni se va aceptar, y en eso hay consenso de todos quiénes hoy hemos conversado", dijo.

En cuanto al tema del acero y el alumino, Ebrard comentó que Estados Unidos había propuesto la obligación de que el 70 por ciento de ambos materiales fuera de la región norteamericana. Sin embargo, México no lo aceptará "de ninguna manera".

"(Sobre el acero) tendrá que ser con un plazo de más de cinco años, caso contrario no lo aceptaríamos por ningún motivo. El aluminio no vamos a aceptar ningún plazo por México no tiene el recurso primordial del aluminio, entonces nos pondría en una desventaja muy grande", subrayó.

Esto fue lo ocurrido en la negociación del T-MEC.https://t.co/ljl3mhfwe5 pic.twitter.com/9kd52rjRmE — La Silla Rota (@lasillarota) December 9, 2019

Por su parte, el senador morenista Ricardo Monreal Ávila informó del protocolo seguido con los funcionarios del Gobierno Federal que se reunieron con senadores y senadoras para dar a conocer los avances logrados a la fecha, en las negociaciones del Tratados de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.

Celebramos la reunión con el canciller @m_ebrard, la secretaria de Economía, @GMarquezColin, y el subsecretario @JesusSeade, para conversar sobre el estado en el que se encuentra la ratificación del #TMEC por parte de #EUA. pic.twitter.com/gWxQ8RgLlS — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 8, 2019

A su vez, la Senadora Mónica Fernández Balboa manifestó su reconocimiento a los funcionarios del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador por su interés en mantener informado al Senado de los avances en torno al tratado.

Calificó de responsable la actitud de los distintas miembros del Senado de la República en el que participan los partidos políticos nacionales.

Dijo que todos están atentos a las negociaciones para que se pueda hacer la tarea y un análisis responsable en lo que al Congreso le toca en este nuevo etapa de comercialización de México con los países norteamericanos.

fmma