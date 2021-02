Mancera abandonó el transporte público en CDMX, acusa Lajous

El titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Andrés Lajous, encontró que la dependencia, durante la administración de Miguel Ángel Mancera, dejó en el abandono y sin supervisión al transporte público capitalino.

Encontramos dos cosas: los servicios que provee la ciudad, como RTP y transportes eléctricos y Metro en una situación de abandono, sobre todo en mantenimiento y falta de supervisión. Cosas que podían recibir mantenimiento en el caso de los transportes eléctricos y RTP, de cambiar baterías o parabrisas y no se hizo, lo que fue sacando de circulación unidades y ahora han logrado ir poniendo en circulación unidades que estaban detenidas. En el Metro había 10 trenes que quedaron fuera de servicio y ya están de regreso. Había abandono y falta de supervisión. En el caso de la Semovi es lo mismo, no había atención a las quejas de la ciudadanía en términos de transporte concesionado, tampoco a los transportistas en términos de trámites y problemas”, respondió, a pregunta expresa.

Transporte de CDMX en enero, con más robos que en diciembre

La intención del secretario es reordenar el transporte concesionado y supervisarlo, así como revitalizar los servicios de transporte que maneja el propio gobierno.

Estamos cambiando eso, tenemos un proyecto de verificación al transporte concesionado que lleva varias semanas y ya lleva más de mil verificaciones. Tiene como objetivo revisar las condiciones de las unidades que tienen que ver con la seguridad de los pasajeros. Lo que más nos preocupa es cuando hay pasajeros lesionados o muertos y donde está involucrado el transporte público, ya sea como pasajeros o peatones, porque algunos son por atropellamiento. Nos preocupa la seguridad de los ciudadanos y nos comprometimos a que no hubiera corrupción en estas verificaciones, que sea justo y que se suspenderá y van a ir al corralón aquellas unidades que ponen en riesgo a la población porque traen llantas planas, porque los postes no están fijos o tienen obstáculos visuales los parabrisas, entre otras cosas”.

El titular de la Semovi también se comprometió a meter en cintura el servicio de monopatines y bicicletas eléctricas, que ha causado protestas de vecinos debido a que algunos usuarios los dejan en las banquetas, o porque quienes los emplean van sobre la banqueta o en sentido contrario. Aunque se trata de una opción de movilidad, debe ser regulada.

El papel de la autoridad es ordenarlo para que cuando tenga papel negativo sobre terceros se vean reducidos al mínimo. El objetivo es ordenarlos y quienes no cumplan con reglas que ya emitimos serán sancionados”, advirtió.

Es por ello que se analizan las reglas; mientras, se dieron permisos de 45 días. Atribuye el desorden a la falta de supervisión de la anterior gestión al frente de Semovi (su antecesor fue Carlos Meneses).

De hecho, este viernes 15 de febrero el permiso temporal le fue retirado a la empresa Grin, y sus monopatines retirados de las calles, pues a pesar de tener cinco días para entregar datos de su padrón de usuarios, no lo hizo.

PROYECTOS TRUNCOS

Durante la administración anterior hubo tres titulares en la dependencia. Al inicio aún se llamaba Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi) y fue encabezada por Rufino León Tovar. En 2014 mudó su nombre a Semovi y en 2015 Tovar fue removido y su lugar fue ocupado por el ex secretario de Gobierno, Héctor Serrano, quien renunció en 2017 y en su lugar quedó su allegado Carlos Meneses, quien concluyó la gestión.

Durante la administración de Mancera, la Semovi tuvo entre sus proyectos la sustitución de taxis con 10 años de antigüedad por unidades híbridas, que fue un fiasco al no llegar ni a 500 unidades, y también se iba a encargar, junto con la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) de la construcción del llamado Trolebici en Eje Central, que no se inició.

Lajous respondió a La Silla Rota sobre qué pasó con ambos proyectos, explicó qué hará la Semovi con el transporte concesionado, y adelantó que vienen cambios en la regulación del servicio de taxis y de aplicaciones.

-¿Hubo descuido de rutas no tan céntricas?

-Sí, en general hubo abandono en la supervisión. No había, eso es visible para la ciudadanía, en el caso del Metro, transporte eléctrico o RTP era visible en la frecuencia de paso. En el caso del transporte concesionado, hubo desorden y falta de calidad y mantenimiento de las unidades.

-¿Habrá legislación para mototaxis, muy usados en zonas periféricas?

Estamos trabajando en eso, la regulación de los mototaxis. Los ciclotaxis están considerados en la ley y tenemos reuniones con ellos, y con mototaxis que consideran convertirse en ciclotaxis, es un tema complicado, pero ya estamos trabajando para ver cómo son regulados.

-¿Qué pasó con el proyecto de poner carril para ciclistas en Eje Central?

-Publicamos un documento en Internet con información del fideicomiso que iba a financiar para hacer un compartido de ciclistas con trolebuses en Eje Central; aunque estaba asignado dinero nunca se ejerció porque la Semovi no entregó el proyecto a tiempo. En parte porque la Secretaría de Obras no tuvo la capacidad de ejecutar, y por tanto ha sido un subejercicio y el dinero fue devuelto a la Secretaría de Finanzas. En este momento no es un proyecto que tengamos planeado.

-¿Cuáles son sus metas para este año?

-Salió la licitación de 30 trolebuses, también la de 70 autobuses RTP y saldrá pronto otra para 130 autobuses y en el caso del Metro el plan de mantenimiento es muy grande, para justamente 100 trenes que están fuera de servicio por falta de mantenimiento. En el caso del sistema concesionado continuaremos con el programa de Verificación de transporte concesionado y colocación de GPS en unidades.

-¿Esto es por la inseguridad?

-Esto es para la seguridad y ordenamiento del transporte. Nos importa la seguridad de viajeros, pero la parte más importante es en términos de movilidad, es ver cómo opera realmente el transporte. Tener más claro dónde hace o no hace paradas y dónde se puede eficientar y ordenar.

-¿Qué nos dice sobre el proyecto de la anterior administración de sustituir unidades de taxis con híbridos?

-Hemos sido claros con organizaciones de taxistas de acabar con la corrupción de trámites de la Semovi. Es un compromiso de campaña y de gobierno, eso implica hacer trámites más fáciles para que tengan incertidumbre. Los trámites son para que la información sea útil para los usuarios en términos de seguridad y certidumbre de los viajes. Es acabar con esta idea de que el trámite se haga solo porque existe, sino porque revela cosas de seguridad para los usuarios y sobre los servicios. Pronto vamos a anunciar cuál va a ser el cambio importante en la regulación del taxi y los de aplicación

Estamos revisando cuando había el programa de sustitución de unidades por híbridas. Revisamos cuál es la mejor forma de financiamiento para que funcione el programa de sustitución. Hasta el momento, con la información que tenemos no podemos decir que es un programa que haya funcionado. Fueron muy pocas sustituciones el año pasado. Estamos revisando no solo que sea sustituir por unidades menos contaminantes como las hibridas, sino lo más importante es tener un buen esquema de financiamiento que ayude a los taxistas, sobre todo los que tienen unidades más viejas, a sustituir por unidades nuevas y no contaminantes”.

FALTA DE ORDENAMIENTO

Lajous, quien llegó a la Semovi designado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y avalado por distintas organizaciones especializadas en transporte público, a pregunta expresa aseguró que en el tema de los scooters también hubo descuido o falta de supervisión de la anterior gestión de Semovi.

-¿Qué ocurrió con el tema de scooters que causó las quejas de vecinos?

-Sí hubo un problema básico de ordenamiento, porque los permisos que se les dieron en la administración anterior eran muy vagos en este tipo de servicio que no tiene anclaje, tanto las bicicletas como los patines eléctricos. Revisamos toda la documentación que había de la administración anterior y decidimos emitir permisos temporales de 45 días, con el objetivo de recabar información sobre la operación de estos servicios, que tienen la ventaja que generan mucha información. Todos sus vehículos tienen GPS, los solicitan por celular, hay mucha información y eso permite saber cuáles son los orígenes y destinos más importantes y por qué hay esas aglomeraciones. Con eso, la autoridad puede diseñar una regulación permanente que tenga que ver cómo se presta el servicio, tanto para limitar el desorden u ordenar la parte que tiene que ver con el servicio de movilidad que genera la gente.

-¿Tiene la intención de poner orden en esto, cuál es el objetivo?

-Hay dos tipos de vecinos en esto, los que son usuarios, que hacen viajes cortos y les gusta el servicio y otros que tienen un reclamo legítimo, que con el desordenamiento se bloquea el flujo peatonal, que algunos usuarios van sobre la banqueta o sentido contrario. Entonces mientras sea una opción de movilidad y tenga beneficios para la ciudad es una buena idea, pero toda la regulación y el papel de la autoridad es ordenarlo para que cuando tenga un papel negativo sobre terceros se vean reducidos al mínimo.

-¿La anterior administración dejó permisos al vapor?

-Hubo falta de supervisión y atención a cosas básicas del servicio y atención a la ciudadanía. Muchas veces las quejas no eran atendidas, y esto es visible porque se les dieron permisos de 15 días que a veces se renovaron, a veces no, sin ninguna sanción a las empresas ni con un intento de ordenamiento.

mlmt