"Mamita, más tarde te llamo", dijo Laura Cristina a su madre antes de ser asesinada

Laura Cristina fue encontrada asesinada este martes en un departamento del complejo "Grand Tower" en la alcaldía Miguel Hidalgo,

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Liliana María Quintero, madre de Laura explicó que su hija viajaría a Colombia el 26 de agosto, "y ya (después) nos íbamos con ella a pasar unas vacaciones para que nos llevara a conocer (México)", plan que se interrumpió debido al asesinato de la joven.

"Le dije, ´hijita, ¿qué haces?´ Me dijo, "me estoy organizando para bajar al gimnasio. Le dije, ´hijita, ¿por qué a está hora? Me contestó, ´mami no pasa nada, está cerca de la unidad´, recordó Liliana.

Mientras hablaban, dijo, "le entró una llamada. Ella contestó y ella dijo, ´¡ah sí, Junior´. Entonces, no sé qué le contestó la persona y dijo, ´ah pensé que era Junior´; después le prometió que la volvería a llamar, pero no lo hizo.

La madre de Cristina pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador ayuda para viajar a México y poder ver por última vez a su hija, ya que había comprado un boleto de avión con fecha del 29 de agosto para visitar a su hija.

Por su parte, la aerolínea Interjet expresó que se comprometía a realizar el cambio de fecha del boleto de avión de Liliana sin ningún costo, ya que estos estaban programados para el 29 de agosto, ellos me piden un exceso de dinero por cambiar la fecha, dinero que en el momento no lo tengo".