Mamá narra abuso de violador en kínder de Aragón

Este martes, Andrea, madre de una de las niñas abusadas en el kínder Marcelino de Champagnat relató en entrevista los abusos del hombre acusado de violar a 37 menores en San Juan de Aragón.

Según cuenta la madre en entrevista con Azucena Uresti, padres de 20 de los 37 menores abusados cuentan con documentos que comprueban las violaciones a los niños.

Hicieron una junta en la tarde comentando lo que pasó en el turno de la mañana, yo me alarmé mucho porque mi hija va con un maestro, si me preocupé y pregunté si era el maestro, y dijeron que no, y de hecho al principio no querían ni mostrar la foto del presunto, y tampoco querían dar el nombre, las mismas mamás fueron investigando y ya vimos la foto y el señor su nombre y todo eso", cuenta Andrea.

Asimismo, cuenta que los padres preguntaron a los varones sobre el presunto abuso y al enseñarles, la foto los menores respondían que el hombre "era la calavera, el coco y les jalaba el cabello", no los tocaba pero sí los maltrataba.

Sin embargo, en el caso de las niñas, el abuso sí era sexual.

A mi hija mayor tocaba sus pechos, su parte íntima, incluso una vez llegó rozada, el pecho lo tenia como hinchado, pero yo pensé que se había lastimado pero nunca me dijo nada, me comenta que hablaba cosas feas al oído, les jalaba el cabello, que en una bodega donde tienen material de educación física, de deportes, más al fondo hay un sillón una televisión, entraron a la escuela y ya habían limpiado todo, olía a cloro y no había basura, no había expedientes, ni TV", relata.

La madre relató con Azucena Uresti que hasta el momento las autoridades de la escuela no han revelado si el hombre ya fue detenido.

