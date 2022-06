Maltrato animal, una constante en el Edomex, pese a aumento de sanciones

Cuautitlán Izcalli, Méx.- La mayoría de los asesinos seriales iniciaron su carrera matando pajaritos, ardillas, gatos, perros y así iban escalando hasta matar a personas sin ningún remordimiento, dijo Xiomara Trujillo, protectora de animales y ecologista.

Destaca Xiomara que el maltrato animal en México es enorme, ya que a nivel mundial ocupa el tercer lugar.

"Creo que para combatir el maltrato animal se debe empezar con cambiar la creencia de que el dueño de la mascota tiene derecho de hacer lo que quiera con ella, por el simple hecho de haberlo comprado", dijo.

Añadió que debe promoverse la tenencia responsable de animales de compañía, con un trato digno basado en el respeto, pues diversos estudios han demostrado que siete de cada diez perros sufren maltrato que incluye abandono, tortura y hasta el asesinato de los animales.

Agregó Xiomara que los animales no pueden defenderse, no tienen voz para pedir ayuda y sufren el comportamiento irracional de la persona, lo que es muy lamentable, no obstante el maltrato animal es el reflejo de nuestra sociedad.

Destaca que "existe una falta total de respeto por la vida, porqué una vida es una vida, ya sea un gato, perro o humano".





Según los especialistas la violencia contra los animales es el principio de la violencia social. "La pirámide de la violencia empieza por la mascota de la familia, después algún miembro de la familia o algún vecino".

Dijo que en los refugios para mujeres maltratadas, ellas han relatado que sus abusadores habían golpeado e incluso matado a sus mascotas. Lo que se confirma en un estudio del FBI, donde se menciona que los asesinos seriales empezaron matando pájaros, ardillas, a los gatos de los vecinos, a sus mascotas e iban escalando, muchos de ellos incluso mataron a sus propios padres.

"El detonante de la violencia inicia con el más indefenso. Es un reflejo de nuestra sociedad. Aún hay poco interés por parte de las autoridades. Debe capacitarse a los MPs, a las fiscalías especializadas para que sepan distinguir el maltrato animal" explicó Xiomara.

Un caso reciente de maltrato ocurrió a "Negrito", así es como le llama su dueño a un perro de pelaje obscuro y de raza criolla, cruza de Pitbull, el cual fue severamente lesionado a machetazos por un individuo en la calle principal de la colonia San Isidro en este municipio de Cuautitlán Izcalli.

El individuo, tras machetear al perro, lo dejó inconsciente y con heridas graves, por lo que su dueño lo traslado a una clínica veterinaria de Santa María Las Torres en este mismo municipio.

El cachorro fue curado de las heridas, pero aún se encuentra hospitalizado hasta que salga de peligro por la gravedad de las lesiones.

Vecinos que vieron lo ocurrido informaron a la policía que el responsable de maltrato animal que agredió al can, se inconformó porque "Negrito" correteo a un gato sin que le causará daño alguno.

Acusan a dos hombres de matar perros en Tultitlán

El anterior 20 de abril vecinos y autoridades auxiliares de la colonia Mariano Escobedo, en el municipio de Tultitlán, pidieron el apoyo de policías locales para que detuvieran y remitieron al MP a dos personas de 60 y 63 años, que presuntamente capturaban perros en las calles y luego los sacrificaban y separaban la carne de los cuerpos de los canes.

Sin que se pudiera comprobar, los vecinos señalaron que los sexagenarios vendían tacos en Tacuba en la Ciudad de México desde hace más de 10 años, y que pudieron usar la carne de los animales para freírla y venderla en taquitos.

Los vecinos denunciantes acusaron a ambas personas de almacenar la carne de los perros, en un predio de dónde salía un olor fétido proveniente del interior del domicilio, los policías y denunciantes lograron ingresar y encontraron más de 40 perros, sueltos y algunos atados, viviendo en condiciones indignas.

Los adultos mayores, identificados como Julio César "N" y Jorge "N", fueron remitidos ante el MP de la Fiscalía Regional de Justicia, luego al penal de Cuautitlán, donde estuvieron solo unos días y salieron absueltos debido a que no se les comprobó el maltrato animal de que se les acusaba.

En Tlayacampa, asesinato de un perro propició el incremento de sanciones penales por maltrato animal

El 25 de julio de 2021 en la comunidad de Santa María Tlayacampa una familia asesino a su mascota, un perro Pitbull con diversos objetos, mientras sus vecinos filmaban el ataque suscitado porque presuntamente el can mordió en el antebrazo a una mujer integrante de la familia.

Luego de observar el video fue la Asociación Protectora de Animales "Mundo Patitas" quien denunció los hechos ante la Fiscalía Regional de Tlalnepantla por el delito de maltrato animal, teniendo como evidencia el video que circuló en redes sociales donde se observa que un hombre deja caer una piedra en dos ocasiones sobre la cabeza del canino color café, el cual quedó tendido en el piso ya sin vida.

Derivado de ello, dos integrantes de la familia agresora fueron remitidos a disposición de un Juez y recluidos en el Penal de Barrientos, a poco más de un kilómetro de Tlayacampa.

Los hechos ocurrieron la tarde del domingo 25 de julio de 2021, cimbraron las fibras más sensibles de la sociedad, y propiciaron que legisladores del Estado de México, en consecuencia fue aprobada una iniciativa para incrementar hasta nueve años de cárcel a quien incurra en el delito de maltrato animal.

El 27 de julio de 2021, las comisiones legislativas de Cambio Climático, Protección Ambiental y Administración Municipal, de la LX Legislatura del Estado de México, aprobaron reformas a la Ley Orgánica Municipal y al Código Penal de la entidad mexiquense para que cada cada uno de los 125 municipios, constituyan Consejos de Protección Bienestar Animal.





MRV