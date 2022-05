Maicha y Jalix eran primas, ambas fueron víctimas de feminicidio en el Edomex

"Yo llegué y estaba muerta mi hija, yo digo que ya no nos debemos de quedar calladas, yo no me siento segura, yo sólo vine a decirle a las autoridades que nos ayuden, que esto no se puede quedar así nada, porque eso sí duele, duele mucho como mamá, yo quiero que me apoyen, que el que no hizo no ande fuera porque no me siento segura".