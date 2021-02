Magistrados ligados a violencia de género no serán ratificados por Congreso de la CDMX

La comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino decidió no ratificar en su cargo al magistrado Manuel Horacio Cavazos López, debido a que enfrenta un proceso legal por la presunta violación de sus hijas, de 5 y 7 años.

La comisión, encabezada por el morenista Eduardo Santillán, tampoco ratificará al magistrado Héctor Jiménez López, quien fue el que determinó cambiar la medida de prisión preventiva en contra del esposo de Abril Pérez Sagaón, luego de que este la golpeara con un bat de béisbol y además intentara asfixiarla mientras dormía. Meses después Abril fue asesinada.

Otro caso que no fue ratificado es el de la magistrada Rosa Laura Sánchez, ya que los integrantes de la comisión la descalificaron por estar vinculada en la disminución de una pena en el caso de un feminicidio.

Santillán explicó que en el caso de Cavazos López el magistrado incluso contaba con el aval del Consejo de la Judicatura de la ciudad de México y que en su historial no tiene faltas graves ni ha sido sancionado. Pero él mismo en su comparecencia ante la comisión les informó de la existencia de una carpeta de investigación llevada en la fiscalía de la capital.

Sin embargo aunque no hay evidencia de responsabilidad penal, eso no implica que cumpla con el concepto de honorabilidad o buena fama, apuntó el legislador.

Esta comisión considera que el concepto de honorabilidad o buena fama es una de las características que debe tener un juzgador o magistrado, por lo tanto sin hacer ningún tipo de consideración sobre la responsabilidad penal o no de una persona en este caso del magistrado, considera la comisión que ha sido afectada de manera grave e importante la honorabilidad y buena fama del magistrado

Al ser uno de los elementos importantes en el desempeño la comisión considera que no se cuenta con esta característica fundamental. Este es uno de los diversos elementos de evaluación que se llevaron a cabo de manera integral, por lo tanto la propuesta es que cumple los requisitos, pero no resulta idóneo para el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de México, por lo que cesa de sus funciones a partir del 28 de febrero

En el caso del magistrado Héctor Jiménez, no contaba con el aval del Consejo de la Judicatura, pero la comisión continuó con el proceso.

Sin embargo el magistrado Jiménez decidió no participar en este proceso ante el Congreso, no presentó la información y al mismo tiempo decidió no acudir a la entrevista ante esta comisión.

Al no tener elementos suficientes la comisión para dar una propuesta de ratificación, consideró que con el escrito que envió renunció al proceso.

La diputada local Paula Soto dijo que con la no ratificación de los magistrados, hay una señal “que estamos enviando y es satisfactoria para el acceso a la justicia de niñas y mujeres y sobre todo de la capacidad del Poder Judicial que requieren los tiempos de ahora”.

(María José Pardo)