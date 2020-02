Magistrado habló ante el Congreso CDMX sobre las acusaciones de abuso sexual

El magistrado del Tribunal de Justicia Marco Horacio Cavázos, compareció ante la Cámara de Diputados como parte del proceso para la ratificación del cargo, en la que habló de las acusaciones de abuso sexual a sus hijas de 5 y 7 años de edad, interpuestas ante las autoridades por parte de su exesposa desde septiembre del año pasado.

Cavázos se declaró inocente de las acusaciones y acusó que éstas son parte de una venganza realizada por la mamá de las niñas.

La Fiscalía Central de Investigación de Delitos Sexuales tiene a su cargo esta investigación, la madre de las víctimas presentó pruebas periciales médicas, psicológicas y diferentes tipos de evidencias de los hechos que ella acusa.

La mujer se reunió anoche con diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a los que les mostró videos y evidencias de las imputaciones, con la finalidad que no le sea ratificado el cargo de magistrado de la Segunda Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales a Marco Horacio Cavazos.

#AlMomento | El magistrado Manuel Horacio Cavazos López expresó que tiene 24 años de experiencia en el servicio público. De ser ratificado, dijo que su compromiso será actualizarse y promoverá conversatorios con los operadores, a efecto de detectar debilidades y fortalezas. pic.twitter.com/4pDzqaWm5n — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) February 5, 2020

El magistrado aseguró durante la descripción de su caso ante la Cámara "nunca he obstaculizado el proceso e incluso, yo mismo solicité que me aplicaran pruebas psicológicas peritos oficiales de la Fiscalía. Y en todas ha quedado demostrado que no presento rasgos de un agresor sexual o pedófilo".

La pareja se divorció en abril de 2019 quedó establecida la pensión económica, pero sobre la convivencia del magistrado con sus hijas la exesposa solicitó al juez de lo familiar que el tiempo fuera reducido, ante esto Cavazos interpuso un amparo y la sentencia fue revocada. Acusó a la mamá de las niñas de querer evitar la convivencia con ellas, siendo esta la razón de levantar la denuncia por abuso sexual.

Durante la sesión del pleno, el togado negó rotundamente su implicación en las acusaciones y está decidido a aclarar los hechos por que asevera que la estabilidad de sus hijas es lo que más le interesa.

Los congresistas de los diferentes partidos estuvieron atentos frente a la comparecencia, escucharon sus argumentos. Después de esta declaratoria ante el pleno, algunos diputados de manera independiente se mostraron renuentes y expresaron que no le brindarán su voto para ratificarle el cargo al magistrado Marco Horacio.





(Con información de El Universal/Sharira Abundez)