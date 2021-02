Maestra acumula 33 denuncias por maltrato a niños

“Mi hijo fue violentado física y verbalmente, fue golpeado en su cabeza en 3 ocasiones teniendo el lápiz en la mano (…) lo que yo pido es que esa maestra ya no esté en la institución y que ya no ejerza como maestra, no pido nada más. Yo acudí a instancias legales porque no me iba a quedar de brazos cruzados, esa situación no ha quedado aquí, sigue pasando con otros niños”, relató la mamá del menor.