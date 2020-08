"Madrinas", involucrados en fabricar falsos culpables: Humbertus Pérez

COACALCO.- En las filas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) hay comandantes y policías de investigación (PI) que tienen a su servicio sujetos a que los llaman "izquierdos" o "madrinas" (falsos policías) con los que se dedican a delinquir, aseguran activistas.

Tal es el caso de la agente Guadalupe Ximena, de 28 años de edad, que fue detenida el pasado 9 de julio, con cuatro personas más que fungían como "sus izquierdos" y tenían secuestrada a una familia.

Aunque la FGJEM desconoce la existencia de "los izquierdos", este personal es una vieja práctica que subsiste entre la tropa, siempre "trabajan" bajo el amparo de algún comandante o agente de investigación, que incluso, les presta equipo policial y armas.

José Humbertus Pérez Espinoza, ex prisionero de conciencia y fundador de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos en el Estado de México, aseguró que también los "izquierdos" son utilizados para la fabricación de falsos culpables y para fabricar carpetas de investigación para acusar a inocentes.

LA AGENTE DE LA FGJEM, GUADALUPE XIMENA Y SUS "IZQUIERDOS"

El pasado 9 de julio, la policía estatal, vio un auto rojo sospechoso estacionado en un predio del municipio de Coacalco, en su interior estaban cuatro personas secuestradas y sus raptores solo esperaban que la familia pagara el rescate.

En ese momento, los presuntos secuestradores era la agente de investigación de La FGJEM, Guadalupe Ximena, y los otros cuatros aunque dijeron ser también policías de la misma corporación, no tenían cómo demostrarlo, solo se les reportó como "izquierdos" o falsos agentes.

Agente de la FGJEM, Guadalupe Ximena

Los uniformados estatales, apoyados por la Guardia Nacional, tuvieron que presentar ante la Fiscalía Anticorrupción a Guadalupe Ximena, de 28 años de edad que mostró una placa como agente de la FGJEM.

Asimismo, fueron llevados a esa dependencia María Eugenia, de 43 años de edad y Ernesto, de 40 años que se identificaron como agentes de la FGJEM en Nezahualcóyotl.

Alfonso, de 40 años de edad, otro de los detenidos sí aceptó que era "izquierdo" y trabajaba con Guadalupe Ximena.

La policía estatal también llevó detenidos a Luis Antonio, de 22 años y Alberto, de 33 años, dos supuestos "izquierdos".

LA DETENCIÓN DE LA BANDA DE "LOS IZQUIERDOS"

Por la noche de ese nueve de julio, la FGJEM reconoció que cinco personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por su probable participación en el delito de secuestro exprés.

Ernesto Ricardo, policía ministerial

Los detenidos eran tres hombres y dos mujeres, una de ellas, de nombre Guadalupe Ximena N, de 28 años de edad, se identificó con gafete oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Los demás detenidos fueron identificados como Alfonso N, de 49 años; Alberto N, de 33 años; Reyna Rosalinda N, de 43 años, y Luis Antonio N, de 22 años.

Quedó excluido Ernesto, de 40 años, que sí era policía de investigación de la FGJEM, pero de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, él no era parte de las personas secuestradas.

De acuerdo con el primer reporte de la policía estatal, solo eran cuatro los secuestrados, entre ellos un menor de edad y el policía de investigación de la FGJEM, Ernesto.

¿POLICÍA DE LA FGJEM ENTRE LOS SECUESTRADOS?

La Fiscalía a cargo de Alejandro Gómez, explicó que el PI, Ernesto, estaba en su día franco y era amigo de la familia secuestrada, y a pesar de que se le veía en las fotos como parte de los detenidos por la policía estatal, él era de los cuatro secuestrados, solo que estaba franco y había acompañado a su amigo ese día.

"izquierdo" detenido

Tampoco se identificó con los secuestradores, porque ignoraba que la banda estaba comandada por otra PI de nombre Guadalupe Ximena y sus "izquierdos".

Además, no hubo ningún tipo de imputación directa en contra de él y los padres del menor de edad, manifestaron que era su amigo, de acuerdo a La FGJEM.

ERNESTO, JEFE DE UNA BANDA AL INTERIOR DE LA FGJEM: HUMBERTUS PÉREZ

José Humbertus Pérez Espinoza, Fundador de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos en Edomex, identificó a Ernesto N, como un policía de la FGJEM que "es autor y ejecutor en la fabricación de miles de carpetas de falsos culpables y que utiliza a agentes del ministerio público, "izquierdos" o "madrinas" (falsos policías ministeriales), como falsos testigos en carpetas fabricadas para acusar a inocentes de delitos que no cometieron.

Aseguró que Ernesto es jefe de una banda al interior de la FGJEM que se dedica al secuestro y a otros ilícitos, y cree que el fiscal general, Alejandro Gómez, lo ayudo a evitar la cárcel, cuando fue detenido junto con la agente Guadalupe Ximena, por el delito de secuestro, el pasado nueve de julio.

Aunque la FGJEM ya aclaró que el policía de investigación Ernesto era parte de los secuestrados y no hubo ninguna imputación en contra de él, al contrario, dos de los raptados dijeron que era su amigo.

Pero, Humbertus Pérez, insistió que el policía Ernesto "es la punta del Iceberg" de una banda dedicada al secuestro y a la extorsión.

"Detienen a gente inocente de manera arbitraria y le dicen que si no les dan 25 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil y hasta 500 mil pesos, serán acusados por los delitos de secuestro, extorsión, homicidios, violaciones, robo a vehículos, y diversos robos con "modificativa de violencia", si éstas cantidades no se entregan entonces presentan a los inocentes ante el agente del "ministerio público" y peritos quienes comienzan la confección o fabricación de: los falsos delitos, falsos culpables y falsas carpetas de investigación", estableció en un documento.

A ÉL LE FABRICARON UN DELITO PARA METERLO A LA CÁRCEL

Aseguró que este policía participó en la fabricación de "la cuarta carpeta 63/2016 apoyando a los invasores de viviendas: Norma Leonar Olguín y Ricardo Enriquez Dávila, en esta carpeta fabricada Ernesto Ricardo Becerra Arellano cumplió el papel de escolta de Fernando Ulises Cárdenas Uribe (director de Litigación de la FGJEM) en la audiencia del 19 y 21 abril de 2016, en donde me quitaron a toda costa la No Vinculación a Proceso".

"En la citada carpeta el policía ministerial secuestrador: Ernesto Ricardo Becerra Arellano fabricó la constancia de la puesta a disposición y no obstante de ser falta mi detención, la firma de la puesta a disposición es falsa no es de puño y letra de Becerra Arellano, y esto quedó acreditado en la audiencia del Juicio Oral con el peritaje realizado por el experto y mi perito Jorge Varela Sánchez", explicó.

Agregó: "Para acreditar la carpeta fabricada el Juez Juan Miguel Hernández Solano cito a Ernesto Ricardo Becerra Arellano, para que ante el juez firmara o rubricara su firma ante mi perito, los Ministerios Públicos Javier Alvarado Sosa y Jorge Moisés Cristóbal Salvador, se opusieron a que estampara su firma, el juez ordeno que ante la negativa de firmar se ingresara al Instituto Nacional Electoral, a la Secretaria de Movilidad del Estado de México para cotejar las rubricas y también que la oficialía de la FGJ abrieran sus archivos para el cotejo de la firma".

"Ante el mandato judicial no tuvieron otra opción para que mis peritos ingresaran y le tomaron más de 200 firmas de diversos documentos en donde aparecen las firmas del policía ministerial Ernesto Ricardo Becerra Arellano y se cuestionaron las firmas de los informes policiales (4 informes) de fecha 10 de noviembre del año 2015 y que obran en la Carpeta de Investigación ?716030830002015? y mi perito Jorge Varela Sánchez concluyó que son auténticas del origen gráfico y del puño y letra del C. Ernesto Ricardo Becerra Arellano y al confrontarla con la firma o rubrica cuestionada de fecha consistente en la Puesta a Disposición de fecha 19 de enero de 2016, en la carpeta de investigación ?716030830002015?, y el perito determinó que "No presentan las características morfológicas, estructurales y gestos gráficos de las signaturas analizadas como indubitables del C. Ernesto Ricardo Becerra Arellano".

El Abogado y perito Alejandro Varela Sánchez concluyó de manera precisa y puntual lo siguiente "No es autentica del puño y letra del C. Ernesto Ricardo Becerra Arellano, toda vez que proviene de un proceso Grafoscópico de falsificación denominado por creación de firma".

