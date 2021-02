Madre y hermana agreden a enfermera trans de hospital de CDMX

Mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos investiga el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer transexual, víctima que se desempeñaba como trabajadora de un hospital de ese estado, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México indaga la agresión física que sufrió una enfermera, también integrante de la comunidad LGBTTTI.

De acuerdo con lo asentado en la denuncia que presentó la víctima, a la que obtuvo acceso La Silla Rota, el martes pasado, la auxiliar médico se encontraba lavando su uniforme en la azotea del inmueble - que habita junto a su familia- cuando su mamá y su hermana llegaron y la comenzaron a insultar.

"Eres una puta y loca", le dijo una de sus consanguíneas. Momento, en que la afectada sintió un golpe en la espada, que la hizo caer al suelo. Al darse la vuelta, la mujer observó que su sobrino estaba detrás de ella sosteniendo un palo de madera, con el que le habría pegado.

Cuando la profesionista trató de reincorporarse, su madre la sujetó, en tanto su hermana le jaló el cabello. Acciones que aprovechó el joven para darle un par de golpes más con el objeto que sujetaba, pero esta vez fueron en la cara, según se lee en el expediente.

"Como pude me safé y escapé de ahí", dijo la afectada, quien no ha regresado desde entonces a su hogar localizado en Iztapalapa, donde dejó parte de su equipo médico, así como sus uniformes de su trabajo, por ello, señaló que no ha podido presentarse al hospital donde trabaja y lugar en el que actualmente atienden pacientes con covid-19.

Dos días después de que fuera presentada esta denuncia ante la Fiscalía capitalina, las autoridades morelenses localizaron el cadáver de una profesionista que trabaja en el Centro Médico de la Ciudad de México.

El cuerpo fue ubicado cerca de un camino cercano a la autopista México- Cuernavaca, municipio de Huitzilac, donde además se encontraron sus pertenencias, por ello desde el primer momento se descartó que su fallecimiento haya sido derivado de algún delito, como un robo o secuestro.

La muerte de la profesionista, quien era buscada por las autoridades y sus familiares, luego de que fuera reportada como desaparecida desde el 10 de junio pasado, fecha en la que fue vista por última vez al salir de su trabajo, es investigada bajo la hipótesis de un posible suicidio por la ingesta de medicamentos, ya que el cuerpo no presentaba signos de violencia.