Madre de Ana Karen pide a autoridades cumplan con obras y evitar más tragedias

TLALNEPANTLA.- Los padres de Ana Karen, la joven que el 29 de agosto perdió la vida arrastrada por la corriente pluvial en las inmediaciones del canal de San José, señalaron que los gobiernos estatal y municipal, ya dejaron en el olvido el requerimiento de un puente y otros apoyos prometidos a ellos, por lo que buscarán al boxeador Canelo Álvarez "porque él si tiene buen corazón para ayudar a las personas".

El 29 de agosto Ana Karen fue a comprar una pizza con su novio en una moto, pero una corriente de agua pluvial extraordinaria los arrastró en un canal de la avenida La Presa, en este municipio, y tres días después a 80 kilómetros de distancia fue encontrado su cuerpo en una presa de Tula, Hidalgo.

Desde entonces el gobierno municipal se comprometió a realizar las obras necesarias para evitar que vuelvan a ocurrir otras tragedias, pero a poco más de un mes de que concluya la administración no hay ningún avance.

Alicia Díaz Martínez y su esposo Héctor Hugo García Martínez acudieron este jueves al canal de la Presa, el lugar donde su hija Ana Karen de 19 años fue arrastrada por la corriente para poner una lona señalando las promesas incumplidas de las autoridades de realizar un puente y una obra de contención.

En dicha lona señalan: "Exigimos obras, sus promesas incumplidas. No más engaños. Ana Karen mi lucha es tu lucha. Un bien común, por nuestra colonia". Otra lona se colocó en el acceso a la avenida La Presa en el cruce de la Avenida San José.

Doña Alicia Díaz, en el lugar señaló que "ya nos olvidaron por completo, ni gobierno municipal ni estatal se acercan ya. "Necesitamos de su apoyo, requerimos que hagan por lo menos el puentecito del canal donde fue arrastrada mi hija por las aguas de lluvia", dijo.

Añadió que hasta ahora la única con la que ha tenido contacto es con la regidora Arleth Grimaldo, "pero igual no nos cumplió, le pedimos que al menos nos consiguiera una cita con el presidente municipal y seguimos esperando, nos prometió apoyos que nunca llegaron", dijo.

Añadió la mujer que han llegado a pensar en buscar al boxeador Canelo Álvarez, "sabemos que él es una persona de buen corazón, y que quizás no pudiera ayudar con la construcción del puentecito que necesitamos para evitar más tragedias en el canal que desemboca en el Río de Los Remedios.

"En mi caso tengo 54 años y puedo seguir trabajando para nuestro sustento, pero si necesito del apoyo que tanto nos prometieron, una de mis hermanas me prestó dinero con el que pude solventar los gastos, porque del gobierno municipal sólo me ofrecieron un féretro de muy mala calidad, el cual no merecía mi hija y le tuve que comprar otro más digno, gasté recursos en la búsqueda y en el traslado de mi niña. Se me dijo que todo eso se me iba a reponer y hasta ahora nadie lo ha hecho", denunció doña Alicia Díaz.

Dijo que, por lo anterior, hace un llamado a las autoridades municipales y estatales para que le cumplan lo prometido en lo referente a la reposición de los gastos y la construcción de las obras que eviten nuevas tragedias en La Presa.

Para que hablara al respecto se buscó al presidente municipal Raciel Pérez Cruz en su oficina, sin que hasta las 15:00 horas se haya tenido respuesta, al no llegar al Palacio Municipal.









(SAB)