Madre busca desesperada a su hijo; lo encañonaron mientras repartía gas

SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN- Llorando, la señora María Azucena Mariles Flores, suplicó afuera de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se busque y se encuentre con vida a su hijo de 18 años de edad, Luis Javier Alfonso Mariles, de quien nada se sabe desde el pasado 24 de abril, cuando junto con su compañero de trabajo, José Manuel Jacinto de la Cruz, de 33 años de edad, fueron presumiblemente bajados a punta de pistola de una pipa de gas de la empresa con razón social "Gas LP Grupo GIMSA".

#Metrópoli | María Azucena Mariles Flores, madre de Luis Javier Alfonso Mariles de 18 años, pide fuera de la @FiscaliaEdomex que se encuentre con vida a su hijo quien desapareció a punta de pistola el 24 de abril mientras trabajaba repartiendo gas. #yn https://t.co/tMCUdEid4D pic.twitter.com/E47Z3GgjEC — La Silla Rota (@lasillarota) May 21, 2021

Carburante que repartían en el poblado otomí de San Cristóbal Huichochitlán, al norte de la ciudad de Toluca. "¡Lo bajaron a punta de pistola, lo bajaron a punta de pistola!, gritó con angustia la señora Azucena afuera del edificio de impartición de justicia.

"Él trabajaba una pipa de gas y de ahí se lo llevaron, se lo llevaron, de San Cristóbal Huichochitlán, mi hijo tiene 18 años, no se vale, no se vale, porque es una persona que salió solamente a buscar el pan de cada día, ya llevaba dos años laborando. Hubo llamadas de extorsión de gente que no se tienta el corazón por la situación que estamos viviendo", sollozó la mamá de Luis Javier.

Familiares se manifiestan afuera de las instalaciones de la FGJEM / Fotografía: Arturo Callejo

Refirió que por este hecho, hay un sujeto encarcelado y procesado como presunto responsable de la desaparición de los dos jóvenes empleados de la empresa GIMSA, sin embargo, el individuo intenta conseguir un amparo para salir en libertad y evadir el cargo.

"Vengo a que me digan a donde tengo que ir para encontrar a mi hijo, eso es lo que pido", reclamó la señora María Azucena Mariles Flores.

Fotografía: Arturo Callejo

Luis Javier Alfonso Mariles, de 18 años de edad, es buscado por sus padres, su esposa y sus dos pequeños hijos, uno de dos años de edad y otro de cuatro.

José Manuel Jacinto de la Cruz, es originario del municipio de Jiquipilco.

Finalmente, la empresa ya evadió toda responsabilidad en torno a este lamentable suceso.

