Lupita había denunciado a su ex por violencia; su cuerpo fue hallado sin vida en Edomex

Este sábado, familiares de Lupita Hernández Pérez confirmaron que la mujer de 29 años que estaba desaparecida desde el 29 de mayo, fue hallada sin vida en el Estado de México.

Lupita estaba separada de Juan Carlos Maguey, principal sospechoso de su feminicidio, quien en ocasiones anteriores la había agredido y abusado de ella y por lo que lo había denunciado y pedido protección ante la Secretaría de Seguridad capitalina.

El último día que la mujer fue vista fue a la salida de la empresa donde trabajaba, International Foam Mex, ubicada en la calle San Rafael Atlixco, y de acuerdo con un video publicado por Milenio, puede observarse a la mujer abordar un automóvil Pointer gris de dos puertas con placas NCJ1145, perteneciente a Juan Carlos.

Después de ese video, Lupita no volvió a ser vista.

Asimismo, la familia de Lupita notificó a las autoridades que sospechaba del ex esposo de la mujer pues le dijo a la familia "que no tenía nada que ver y que solo llevó a Lupita a su casa", aunque no exista registro de esto, además de otras actitudes sospechosas.

La Fiscalía Antisecuestros de la Procuraduría tomó el caso y lo citó el viernes 5 de julio para una entrevista con personal especializado, a la que no asistió y hasta el momento no ha vuelto a aparecer.

El sábado, familiares de Lupita confirmaron el hallazgo de su cuerpo en el Estado de México.

