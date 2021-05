Luis perdió a su padre y critica falta de protocolo para agilizar entrega de cuerpo

Luis Adrián Hernández Juárez recibió la confirmación del deceso de su padre, José Luis Hernández Martínez, hasta las 3:25 de la mañana y desde entonces, peregrina en busca del cuerpo para darle sepultura.

Su hermano, relata Luis, es enfermero y juntos acudieron a los alrededores del metro Olivos de la Línea 12 del metro con el objetivo de averiguar si su padre se encontraba entre los afectados.

En el proceso, apoyaron a heridos y afectados por el accidente que, hasta el momento, ha causado la muerte de 24 personas.

"Afortunada o desafortunadamente, yo tenía otro plan, si no me hubiera ido con él y también me hubiera pasado a mí", explica Luis a las afueras del Ministerio Público No. 6 de Iztapalapa en dónde finalmente recibió el certificado de defunción.

El hombre, de 31 años, cuestiona que el gobierno no tiene un protocolo claro para resolver los trámites relacionados con la defunción de su padre pues, explica, fue notificado del deceso de su familiar en la madrugada y hasta alrededor de las 13:00 horas le fue entregado el oficio.

#Metrópoli Luis recibió la noticia de que su padre había muerto en el accidente del @MetroCDMX, comenta que el @GobCDMX y la Fiscalía capitalina no tienen protocolos para facilitar la recuperación de los cuerpos en casos como este. #jp https://t.co/y5zMxhDgYJ pic.twitter.com/ldly4L0Ggc — La Silla Rota (@lasillarota) May 4, 2021

"Desde las 3:25 de la mañana hasta ahorita me dieron el acta, un trámite en el que se podrían tardar 20 minutos", cuestiona el hombre.

José Luis Hernández Martínez fue uno de los fallecidos en el vagón de metro que se desplomó el pasado lunes y, de acuerdo con Luis, su cuerpo estaba destrozado cuando acudió a reconocerlo.

"Él era una persona de trabajo, iba de su trabajo a la casa" refiere el hombre mientras explica que era hojalatero y que no pudo comunicarse con él.

"Él ya estaba un poco cansado, pero tenía que irse al trabajo. En la mañana platicamos temas personales y fue la última vez que hablamos", explica Luis.

A las afueras del Ministerio Público 6 de Iztapalapa se encuentran familiares de los fallecidos esperando que les entreguen los documentos de defunción y los cuerpos.

En las inmediaciones de las instalaciones de la Fiscalía de Investigación Territorial en Iztapalapa ya se encuentran algunas empresas funerarias que trasladarán los cuerpos.

MJP