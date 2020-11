Luchan contra cambio de uso de suelo en Satélite y Lomas Verdes

NAUCALPAN.- Vecinos de los fraccionamientos residenciales de Boulevares, Ciudad Satélite, Echegaray, La Florida y Lomas Verdes externaron su rechazo y desacuerdo al Plan de Desarrollo Urbano que el Ayuntamiento de Naucalpan sometió a consulta pública, al considerar que abre la puerta del municipio a los desarrolladores inmobiliarios, lo que iría en detrimento de la calidad de vida de la gente.

Por separado, líderes vecinales, académicos, arquitectos y colonos subrayaron que el Plan de Desarrollo planteado por el gobierno municipal, establece cambios de uso de suelo y de densidad que van contra la propia infraestructura existente, pues, de acuerdo con la revisión que éstos han hecho, han observado que no se establecen nuevas obras de infraestructura o si lo contempla, no se estipula el cómo y en dónde se llevarán a cabo.

"Hay mucha falta de información, pues estamos hablando de un proyecto en donde lo principal son los planos y están impresos de una forma en la que no se aprecia realmente todo lo que están planteando en este plan. Se nos dice qué quieren hacer, pero no el cómo; se nos dice que va a haber vialidades y de qué lugar a qué lugar van a correr, pero no te dice específicamente por dónde van a pasar ni la forma de hacerlo o si esto va a ser a través de vialidades que crezcan, a través de segundos pisos, y tal parece que quieren aprovechar las zonas que ya están totalmente urbanizadas", destacó la presidenta de la Asociación de Colonos de Satélite, Beatríz Gómez.

ADVIERTEN SOBREPOBLACIÓN EN ZONAS RESIDENCIALES

Beatríz Gómez resaltó que el plan propuesto buscaría sobrepoblar las zonas residenciales, como Ciudad Satélite y Lomas Verdes, pues, a través de cambios de uso de suelo, se pretende transformar inmuebles unifamiliares en torres o edificios, en donde quepan más personas, aunque no existen propuestas para atender la problemática de agua, vialidades y transporte que demandaría esta transformación.

"Los que vivimos aquí ya pagamos un costo por el suelo y nos da la impresión de lo que se busca es sobrepoblar zonas que están listas para utilizarse porque cuentan con la infraestructura. Satélite se ha caracterizado por defender el uso de suelo y se ve un atropellamiento de éste, porque además es una zona privilegiada porque está entre avenidas importantes, porque es una de las propiedades comerciales y habitacionales más caras y ahora se quiere que los predios de solo una casa puedan tener multifamiliares; es decir, que donde habitan cuatro ahora puedan haber hasta 16", recalcó.

Por su parte, Luis Enrique Alanís, residente de La Florida, señaló que este documento no consideró la opinión de los vecinos de este municipio, quienes no se oponen al desarrollo y están dispuestos a acompañar a las autoridades municipales en este esfuerzo, pero quienes al no ser consultados mantienen su negativa a la propuesta, al considerar que es una "franca apertura para los inversionistas inmobiliarios y una venta del municipio".

La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana (Copaci) de Boulevares, Ana María Ramírez Cerón, aseveró que, si bien los colonos continúan revisando el plan para emitir un pronunciamiento, hay una clara molestia en torno a lo presentado, pues se contemplaría un cambio de uso de suelo comercial sobre la avenida Boulevard Santa Cruz, la cual ya se encuentra impactada por los cambios que se hicieron en anteriores administraciones y que los vecinos lograron contener.

LAS CONSULTAS SON PARA ATENDER A LOS CIUDADANOS

Al respecto, el Gobierno de Naucalpan informó que escuchará a la ciudadanía para la conformación del Plan Municipal de Desarrollo, pues las consultas públicas que se están llevando a cabo durante noviembre, son un proceso que sigue abierto para atender y escuchar las necesidades de la gente y en el que se respetarán los tiempos que establece la ley.

Aseveró que, durante este proceso, se revisarán las propuestas planteadas por los ciudadanos y, de considerar su viabilidad, se integrarían en el plan que tendrá que ser enviado al gobierno estatal para su aprobación definitiva.

Además, reiteró que en la presente administración no se han autorizado construcciones o cambios de uso de suelo para evitar afectaciones en el desarrollo del municipio.

NO HABRÁ MÁS CAMBIOS DE USO DE SUELO EN TLALNEPANTLA

En tanto, habitantes del municipio de Tlalnepantla aprobaron que no se permita un solo cambio uso de suelo o de densidad más en los 72 fraccionamientos, siete conjuntos urbanos y en dos colonias de esta localidad, como lo planteó el gobierno local, para no afectar la vida de quienes viven en ellos y no reducir la capacidad de los servicios públicos.

Al concluir la consulta pública sobre el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, el alcalde Raciel Pérez Cruz mencionó que, por mucho tiempo, proliferaron desarrollos inmobiliarios en fraccionamientos, bajo el sello de la corrupción, lo que deterioró la vida de quienes radican en ellos, pues nadie obtuvo beneficios por ellos, más que las propias autoridades.

"Proliferaron los proyectos inmobiliarios sin planeación, con una huella abierta de la corrupción en el espacio inmobiliario y llegaron al grado máximo de desarrollo. Nosotros asumimos el compromiso de no permitir la anarquía en el desarrollo urbano de nuestra ciudad, que tanto afecta los servicios públicos, pues la falta de planificación genera gastos innecesarios", sostuvo.

Señaló que, a partir de la aprobación de este plan, su gobierno trabajará para evitar que se sigan edificando desarrollos sin la "mirada" de Protección Civil, como ocurrió en localidades como Los Pirules, San Lucas Tepetlacalco y Valle Dorado, ya que existen proyectos inmobiliarios que se construyeron en zonas de minas y que representan un peligro para quienes viven en ellos y, en otros casos, particulares se adueñaron del espacio público, lo que también se recompondrá para impedir que sigan ocurriendo abusos.





(Sharira Abundez)