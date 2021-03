Los Zetas dominan la venta de drogas en el penal de Chiconautla

ECATEPEC. - Pertenece a "Los Zetas", le dicen "Chuchín" pero su nombre real es Jesús Fernando Guadarrama Paz, antes de ser huésped del penal de Chiconautla agredió a balazos a marinos que lo capturaron por los delitos de homicidio, portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y uso de documentación falsa.

Fue condenado a 19 años de prisión, estuvo en el penal de Neza pero ahora domina la venta de drogas en el penal de Chiconautla, denunciaron internos.

"Jesús Guadarrama tiene su cocina privada; mientras que "El 15", en el módulo 8, tiene celulares, modem privado, una oficina con todos los lujos posibles y una habitación privada; ellos tienen visitas especiales toda la noche, mientras que toda la población solo cuenta con 2 horas de visita a la semana".

Esto lo describen los mismos internos en una carta que enviaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la petición de que se haga una investigación al interior de ese penal para acabar con la extorsión y la venta de drogas.

Para acabar con las preferencias del "Chuchín" al interior del penal de Chiconautla, los internos plantearon hacer una manifestación el 22 de marzo pero las autoridades penitenciarias del Estado de México blindaron el interior del penal y todas las celdas se mantuvieron cerradas ese día.

FICHITA NEGRA

Al "Chuchín" también se le conoce como "El Negro Gallero" y presuntamente pertenece a la organización criminal de Los Zetas. Se le señala de ser unos de los principales internos que controlan la venta de droga y la extorsión al interior de ese Centro de Reinserción Social.

Ingresó al penal de Neza por el delito de homicidio, delincuencia organizada y uso de armas exclusivas del ejército, pero posteriormente fue traslado a Chiconautla.

En el penal de Neza tenía complicidad con un personaje, al que se le conoce como "Fabián" con el que controlaba también la venta de drogas y la extorsión.

El "Chuchín" es el actual encargado del almacén en Chiconautla, de acuerdo con la denuncia de los internos.

Para los reos, el "Chuchín" debe de estar en un penal federal, ya que es parte de una de las organizaciones criminales más violentas del país.

Pero hay otros reos igual o peor como "El 15", que junto con el "Chuchín" tiene el control de la extorsión en Chiconautla.

"En el módulo 8 están "El Cartucha" y el "Pelón Chalco"; el"Borrego" en el módulo 6 y los demás encargados de los dormitorios, inclusive hay varios de sus cabecillas que han llegado y han caído a Chiconautla, por ejemplo: el famoso "Contador", quien es uno de los que igual pertenece al almacén para realizar cuentas de todo lo que hay en el penal, como droga, dinero, comida y demás; " El Piwi" es otro principal junto con el Lalo "El Pato".

CARTA A AMLO Y DEL MAZO

La desesperación en la que viven los internos en el penal de Chiconautla los obligó a enviar una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador mexiquense Alfredo Del Mazo, así como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

"Pedimos el apoyo de las autoridades por la situación que se vive dentro del penal es una situación insoportable desde que llegaron al penal "El Chucho" y el llamado "15" se han encargado de sacarle dinero a toda la población en general", escribieron.

Detallaron que el "Chuchín" y "El 15" pertenecen a grupos extremos y violentos y deberían de estar en un penal federal por su peligrosidad.

"Ellos dos compraron el penal al director Vertín y su brazo derecho el comandante Texcoco, hoy autorizaron que las tarjetas telefónicas que tienen un costo de 30 pesos sean vendidas a 70 pesos y si te las prestan es más del doble, es el colmo si tu usas tu tarjeta de todos modos te cobran un peso por minuto, ya estamos hartos de tanto abuso en el penal", expresaron.

Aseguraron que estos dos sujetos "se dedican a cerrar celdas para después venderlas en 45 mil pesos, toda la comida del penal se vende en precios que la población ya no puede pagar, te dan 15 tortillas por 20 pesos, te venden los botes de agua a 10 pesos el bote o sea que si no tienes dinero no te puedes ni bañar".

Establecieron que este tipo de abusos se cometen más en el módulo 8, donde cobran hasta la llamada "talacha" en 5 mil pesos y 300 pesos por interno, pidieron mil pesos por celda para pintura y si no los das te quitan la celda".

El "Borrego" , "El Pato", "La Cartucha","El Piwi" y "Los Díaz" son los encargados de las extorsiones en el módulo, comandados por Abraham Cicairos "siempre andan armados con navajas y palos, estas personas dicen ser los dueños del módulo y todo el penal, si quieres jugar fútbol te cobran 30 pesos por persona porque es su cancha y solo ellos la pueden usar, estamos hartos".

Por toda esta situación, convocaron a una manifestación para el 22 de marzo y aseguraron que se les informó de esta situación a las autoridades penitenciarias.

"Ya hicimos la invitación a las autoridades por la vía pacífica, de no hacer caso nos vamos a amotinar en contra del almacén y los encargados de los diferentes módulos, Licenciado Vertín ya dejen de lucrar con los internos, ya dejen de matar gente inocente que por no tener dinero tienen que soportar vejaciones horrendas y la comida podrida".

Aseguraron que "Chuchín" y "El 15" viven con todos los lujos, con Internet y cocina privada.

"Todo permitido por el director del penal y el comandante Texcoco. Este comandante desde que llegó al penal en todos sus turnos hay muertos, no es mentira, el primer día que llegó al penal fue su primer muerto y desde entonces siembran el terror dentro del penal".

SILENCIO DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS

Desde la mañana se le pidió a la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) una versión sobre la situación al interior del penal y sobre la carta que los internos enviaron a López Obrador, al gobernador Alfredo del Mazo y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no hubo respuesta.









(Sharira Abundez)