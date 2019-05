Los últimos momentos en libertad de la directora del Rébsamen

REDACCIÓN 15/05/2019 06:52 p.m.

Faltaban unos minutos para que dieran las 10:00 horas, el celular del abogado Javier Coello Trejo sonó, era el sábado 11 de mayo, del otro lado del auricular estaba una de sus clientas, Mónica García Villegas.

Conocida como "Miss Mónica", la mujer era dueña y directora del Colegio Enrique Rébsamen, uno de los inmuebles que colapsó por el sismo del pasado19 de septiembre del 2017, donde fallecieron 26 personas, 19 de ellas niños.

En entrevista exclusiva con La Silla Rota, Javier Coello Trejo relata cómo fueron los últimos momentos en libertad de Mónica García Villegas.

"Licenciado, habla Mónica, estos entregándome aquí en la jefatura de gobierno", dijo García Villegas a Coello Trejo, quien se sorprendió por la decisión.

El abogado, tarde ya, intentó convencer a la directora del Rébsamen a que no lo hiciera, sin embargo, la decisión ya estaba tomada.

"¿Por qué (se entregó), profesora?", cuestionó Javier en la llamada, "No, ya estoy desesperada", respondió Mónica para luego colgarle.

"La llamada fue de segundos –precisó el abogado defensor– la tengo registrada en mi celular".

Un día antes, recuerda, el viernes 10 de mayo, en pleno día de las madres, Coello Trejo habló con el medio hermano y la cuñada de García Villegas.

"Me dijeron que (Mónica) estaba muy desesperada, yo les dije ´que se aguante´, si ya se aguantó un año y fracción"

El plan de Javier era presentar a la directora del Rébsamen ente un juez, con suspensión provisional en mano, para que el mismo poder judicial fuera el que determinara la libertad provisional de García Villegas.

Además, el abogado propuso que si se entregaba, como estaba en su plan, los 5 millones de pesos de recompensa que ofrecía el Gobierno de la Ciudad de México fueran para las víctimas de la tragedia escolar. No se pudo consumar.

Luego, a mediodía, la titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX), Ernestina Godoy, en conferencia de prensa aseguró que la directora del Rébsamen no se había entregado que fue denunciada por vía correo electrónica y detenida por elementos de la Policía de Investigación.

Sin embargo, asegura Trejo Coello, dicha versión no es verdad y sostiene que a la procuradora le mintieron, pues ella no estuvo en ningún momento –como ella misma lo dijo en la conferencia– en la detención.

El medio hermano, Enrique García, fue aquel que presionó y "entregó" a Mónica, mismo que recibirá la recompensa que ofrecía las autoridades.

De parte de las autoridades capitalinas, la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, y el legislador local, Rigoberto Salgado, habrían sido parte de las negociaciones.

La entrega se habría pactado en un restaurante de calzada de Tlalpan. Un video difundido en redes sociales muestra como la directora y su hermano ingresan a dicho establecimiento.

La versión de las autoridades capitalinas sostiene que la denuncia fue a las 10:48 horas y 40 minutos después vino la detención de García Villegas, lo que no concuerda con la versión del abogado, quien asegura la directora le llamó poco antes de las 10:00 para decirle que ya se había entregado en la jefatura de gobierno.

Tras el incidente, Coello Trejo renunció como abogado de Mónica García Villegas, argumentando que no puede trabajar con alguien que no le hace caso y que él "no se presta a juegos".