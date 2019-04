Los tipos de violencia que vive la infancia en CDMX

SHARENII GUZMÁN 27/04/2019 08:00 p.m.

Vivir en la Ciudad de México es violento de por si. Para niños, niñas y adolescentes incrementa la vulnerabilidad, inequidad e inseguridad que no permiten un libre y sano desarrollo. Aunado a ello, la falta de protección del gobierno coloca a la infancia en un estado de indefensión.

"La condición de la niñez y adolescencia en la Ciudad de México está en crisis, en grave riesgo. El solo hecho de que un niño, 10 o 100 estén siendo víctimas de violencia, de desaparición, pocas oportunidades de desarrollo es un tema de preocupación", señaló Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de 2015 a 2019, la Ciudad de México ocupa el décimo lugar en homicidios dolosos en edades de 0 a 17 años con 159 asesinatos, primer lugar en extorsiones con 104 casos, sexto en secuestro con 34 y cuarto en trata de personas con 63. De 2015 a 2019 se registraron 59 casos de corrupción de menores.

En la zona conurbada hay cerca de 22 millones de habitantes, de los cuales, al menos 30% son niños, niñas y adolescentes. En el Estado de México, el 35% son menores de 18 años, y en la CDMX, casi el 30%.

La violencia que vive la infancia en el Valle de México, en específico en la capital, no solo se asocia con delitos de alto impacto. Hay varios elementos urbanos que minan su desarrollo, los vulnera y disminuye las posibilidades de una niñez feliz.

Uno de ellos es su situación geográfica y su frontera con el Estado de México, que es una de las entidades más violentas del país. Autoridades y especialistas han denominado la zona diamante a los municipios de Iztapaluca, Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec y Nezahualcóyotl, y alcaldías: Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

"Esta correlación territorial, donde los grupos criminales y los cárteles tienen dominio y batallas. Es donde se han agudizado los feminicidios, desaparición, corrupción de los policías. Esta frontera entre la CDMX y Edomex es sumamente peligrosa", señaló Pérez García

Otro elemento es que debido a la inseguridad, 8 de cada 10 familias no dejan salir a los niños de sus casas. Sin embargo, esto parecería una protección, no lo es. Significa más tiempo en exposición de pantallas, vida sedentaria, consumo de comida chatarra. A eso se le suma que los menores no crean comunidad.

"Tenemos a niños y niñas que viven en pequeños departamentos, en casas, en burbujas, y eso ocasiona que no generen habilidades sociales, menos posibilidad de construir ciudadanía y comunidad. Paradójicamente en lugar de protegerlos, a la larga los estamos desprotegiendo".

Lo que se requiere de parte de la autoridad, indicó, es la recuperación de espacios públicos para la vida social, dinámica cultural y diversión. Además de dar garantías de seguridad. "Tiene que se junto con la ciudadanía para retornar las actividades. Desde lámparas hasta la reparación de baches hasta la posibilidad de crear cada vez más espacios recreativos que permitan jugar en la calle".

Ahora los niños y niñas no están en la posibilidad de ni siquiera ir a la tienda solos. "Eso es un tema real que se agudiza en la zona metropolitana".

El código postal determina la calidad de vida

Para Pérez García, el proyecto de vida en la CDMX está determinado por el código postal, es decir el lugar donde una persona nace. "Si naciste en Iztapalapa, tienes una profunda desventaja de quien nace en la Benito Juárez o en la Miguel Hidalgo. En seguridad, parques, calidad de infraestructura, iluminación y atención de las autoridades".

Hay un trato desigual al interior de las demarcaciones. "Teóricamente todos los niños y niñas que nacen en México deben de tener la misma oportunidad y eso no es cierto. También hay un tema de desigualdad de la ciudad y Valle de México, que tiene que ver, con otro elemento intangible, la protección del Estado. Los niños y niñas van a enfrentar ya de por si, por su código postal, una condición de desventaja, dentro de la misma ciudad".

Otra de las situaciones que vulnera a la infancia en la CDMX es la gran concentración y densidad poblacional, que eso ocasiona que cualquier cosa que un niño, niña o adolescente quiera, va a tener que sobrevivir a las largas filas, listas de espera y a esta posibilidad de competencia.

"Eso deja en desventaja a los niños y niñas con discapacidad, indígenas y migrantes. Ya no hay posibilidad que no se puedan gozar los derechos en esta ciudad. Frente a esta dinámica masiva, donde se prioriza a los más rápidos, a lo que no tienen un tipo de limitaciones, cualquier particularidad se convierte en contra".

Sheinbaum no tiene política pública para infancia

El gobierno de Claudia Sheinbaum no cuenta con una política pública de la ciudad para niños y niñas, señaló el director de Redim. Está el trabajo que se había hecho en sexenios anteriores, pero hoy no hay nada específico, dijo.

"Es muy inquietante que Claudia Sheinbaum no tenga como prioridad a niños y niñas adolescentes. No está en su discurso, no hay nada en la agenda y no fue a la primera sesión del Sistema de Protección de la Ciudad de México, a pesar de que ella es presidenta y es un mal mensaje".

En una revisión por parte de La Silla Rota al Programa de Gobierno 2019-2024 de la Ciudad de México, encontró que solo hay un apartado relacionado a la infancia, donde refiere que la ciudad cuenta con diversos programas sociales que tienen el objetivo de apoyar a niñas, niños y adolescentes que pertenecen a grupos de población de escasos recursos económicos.

La mayoría de estos programas, los cuales ya existían, no fueron creados en este gobierno, se orientarán en la universalidad en las zonas territoriales de muy alta y alta marginación, por lo cual en los primeros meses de gobierno se realizará un censo a los beneficiarios para reorientar y ampliar la cobertura en la medida que el presupuesto público lo permita.

En las acciones dentro del Programa de Gobierno, se contemplan: "Fortalecer y ampliar los programas de apoyo a niñas, niños y adolescentes de las colonias, barrios y pueblos de mayor marginación, tendientes a su universalización. Mantener y promover las actividades comunitarias con los adolescentes que estudian la educación media superior en escuelas públicas".

