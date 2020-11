Los supuestos audios de Jorge de Prepa 5 antes de desaparecer

"Es triste pensar que en los que yo me fié y confié que fueran mis compañeros, un tiempo mis amigos o mejores amigos, me hicieran esto, porque duele eso, que te traicionen", se escucha en un audio que presuntamente dejó Jorge Becerra antes de desaparecer el 26 de octubre pasado, día en el que fue víctima de una broma por parte de sus compañeros de preparatoria.

A lo largo de dos materiales de sonido que tiene una duración de casi diez minutos entre ambos, un joven, quien presuntamente se trata del adolescente de 16 años, da detalles de la supuesta broma que le hicieron sus compañeros, acción que lo llevó a ausentarse.

"Me metieron el pie (..) nunca me habían hecho algo así", se oye en uno de los audios, mientras señala que acudió a la escuela aquel día, porque en un grupo de WhatsApp, en donde está con sus compañeros de clase, ellos le comenzaron a decir que tenía que ir al plantel porque habría un examen presencial.

"Yo todavía les dije, ya fuera de coto, en serio se tiene qué ir a la prepa, y dijeron 'si', si tiene que ir. Moví casi cielo, mar y tierra. Estaba casi a escasos 10 minutos de la prepa , cuando vuelvo a ver mi celular porque ya no tenia batería, tenía el dos por ciento de batería, y veo que empiezan. 'No el Jorge si se la creyó, para que le digan a la maestra de Geografía que va a llegar más tarde'. Entonces yo confíe en ustedes", dijo.

El testimonio recalca que no se percató que se trataba de una broma, porque en ese momento no tenia sus lentes y que debido a que es una persona de escasos recursos y no cuenta con Internet en su casa, lo que le impide estar atento a lo que ocurre en torno al regreso a clases presenciales, que fueron suspendidas por la pandemia del coronavirus.

"Ahora tengo que trabajar el doble para recuperar el dinero que gasté para ir a la escuela. Entonces, por favor cuando uno les diga, 'fuera de coto', pues ya dejando de jugar, dejando de bromear, por favor, pero por favor, cuando se les dice ya es ya, no todo es risa, y a mi me pasó, por eso yo lo digo, pero bueno, hasta que a ustedes no les pase no van a entender", finaliza uno de los audios.

Hoy, al cumplirse 10 días de la desaparición de Jorge se dan a conocer estos audios, sin embargo hasta el momento ni las autoridades educativas, ni la Fiscalía General de Justicia (FGJ) se ha pronunciado al respecto de dicho material, pero no se descarta que se trate realmente del alumno de la preparatoria 5, ya que los audios fueron otorgados por un alumno de este plantel a La Silla Rota.

A lo largo de este día, colectivos estudiantiles se manifestaron a las fueras del plantel, ubicado en Tlalpan, donde entregaron un pliego petitorio a los directivos, en el que exigían la búsqueda del adolescente y sanciones en contra de los responsables de organizar la broma.

TOMAN PREPA 5

Esta tarde, tras una manifestación pacífica en la que participaron compañeros de Jorge, un grupo de estudiantes encapuchados tomó las instalaciones del plantel.

De acuerdo con los primeros informes, fueron 20 encapuchados los que ingresaron al plantel para exigir que la búsqueda del menor se agilice.

Como resultado, una de las patrullas de Seguridad UNAM resultó destrozada y posteriormente brincaron la malla ciclónica de la Prepa.

Personal administrativo y algunos profesores que se encontraban al interior salieron de las instalaciones.









(Sharira Abundez)