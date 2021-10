Los rudos vs la covid; arranca vacunación a centennials en Ecatepec

ECATEPEC.- Con frío o sueño fue como cientos de jóvenes asistieron este lunes al arranque de la vacunación anticovid para personas de 18 a 29 años en Ecatepec, municipio con mayores contagios en el Estado de México.

Las filas para recibir el biológico Sputnik V se registraron desde las nueve de la mañana en los 10 centros de vacunación habilitados en todo el territorio local, aunque en la mayoría no hubo gran demanda.

Mauricio Arteaga, residente de 22 años de la colonia Jardines de Morelos, fue uno de los primeros en recibir el fármaco ruso. Aunque asistió poco después de las nueve de la mañana, no encontró demanda y logró salir en menos de una hora.

Te puede interesar Así aplicarán segunda dosis de vacuna a veinteañeros y treintañeros en Edomex

Dice que aunque en su familia no se han registrado contagios, en su empleo como mesero en un restaurante de la Ciudad de México la vacunación es un requisito indispensable para poder trabajar.

"Afortunadamente no. Nadie se ha contagiado. Mis papás y hermanos ya tienen sus vacuna, faltaba yo. En mi trabajo me lo piden, pero como no había llegado (la vacuna) hasta ahorita vine", contó.

(Fotografía: Manuel López)

Para las 10 de la mañana ingresó al centro de vacunación habilitado en el Deportivo Las Américas y en menos de 30 minutos ya estaba tomando el transporte público rumbo a su casa.

"Muy rápido la verdad. No hay mucha gente, bueno, me vine temprano por eso no encontré tanta. No dolió", comentó.

De acuerdo con las autoridades locales, desde hoy y hasta el próximo 27 de octubre en el municipio de Ecatepec se estima inocular a cerca de 320 mil jóvenes, último grupo etario que faltaba por recibir el biológico contra el nuevo coronavirus.

(Fotografía: Manuel López)

Para esta jornada, el gobierno federal en coordinación con la Secretaría de Salud estatal y autoridades locales, habilitaron 10 módulos de aplicación distribuidos en el territorio municipal.

Estos se ubican en el Centro Cultural y Deportivo Las Américas (1 y 2), Multideportivo Las Américas, los centros cívicos de las colonias Río de Luz, Melchor Múzquiz y El Chamizal; los deportivos Bicentenario y Emiliano Zapata, el centro Chiconautlán 3000 y Uneve.

Te puede interesar Nezahualcóyotl y Ecatepec, los municipios con mayores contagios por covid-19 en Edomex

Los módulos operan de 9:00 a 17:00 horas y la jornada de inmunización se extenderá hasta el próximo 27 de octubre.

Hasta el momento, en Ecatepec los adultos de más de 60 años de edad, de 50 a 59 años, de 40 a 49 años y de 30 a 39 años ya cuentan con su esquema completo de vacunación.

A lo largo de la emergencia sanitaria este municipio registró el número más alto de contagios en todo el territorio mexiquense al alcanzar casi 50 mil casos acumulados y 6 mil 500 defunciones a la fecha.

na