Los pros y contras de las apps de movilidad en la CDMX

Ya sea en transporte público o en automóvil propio, la movilidad en la Ciudad de México siempre ha sido todo un reto para los chilangos, principalmente en las zonas céntricas de la capital.

Por ello, varias alternativas han salido a la luz varias alternativas para facilitar el traslado en la ciudad, entre ellas las llamadas apps de movilidad.

Éstas consisten en aplicaciones para tu celular con las cuales puedes rentar vehículos alternativos para trasladarte en la Ciudad de México.

Ya sea en bicicleta con Mobike, patín eléctrico con Grin y scooter Econduce, varias son las opciones; descargas la aplicación, buscas el transporte más cerca para luego utilizarlo a tu gusto.

Pese a los beneficios, estas apps no son exentas de diferentes problemáticas. Por ello en La Silla Rota te dejamos aquí algunos pros y contras de la utilización de las apps de movilidad.

La movilidad

El principal y más básicos de los beneficios es la movilidad.

Escapar del tráfico dentro de un automóvil propio, así como de la enorme cantidad de personas que utilizan el transporte público.

Ya sea en bicicleta o scooter, es sencillo esquivar los embotellamientos, así como utilizar las vías exclusivas para estos vehículos y que abundan en las colonias donde el servicio está disponible.

Más cuando son las calles y avenida de estas colonias son las que más padecen por embotellamientos o manifestaciones.

El precio

El alto costo de la gasolina, así como de algunos transportes públicos, el uso de estas aplicaciones podría ser un beneficio al bolsillo de quien lo usa.

Por ejemplo, en Mobike pagas una mensualidad de 49 pesos para utilizar las bicicletas por todo el tiempo que quieras.

Por su parte, los patines eléctricos de Grin tienen un costo de 15 pesos por viaje, mientras que los scooter de Econduce son un peso por cada minuto que los utilices.

Sin mencionar que luego de utilizarse, estos vehículos no necesitan estacionamientos o pagar parquímetro.

Pro medio ambiente

La contaminación es uno de los principales problemas de la capital del país, el "Hoy No circula" no es suficiente ante el enorme parque vehicular.

Los tres transportes no utilizan gasolina, por lo que son más amigables con el medio ambiente.

Esta opción, por lo tanto lo contamina; y en el caso de utilizar la bicicleta como opción de movilidad, el ejercicio mejorara tu calidad de vida.

Poca cobertura

Estas apps móviles comienzan a adentrarse a la capital, aún no se consolidad, lo cual genera dos problemáticas, la primera la poca cobertura del servicio.

Son pocas las colonias de la Ciudad de México en las que operan estas aplicaciones y por lo tanto sus transportes.

Estas colonias con principalmente en el centro de la ciudad en la delegación Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo o en el mejor de los casos un poco hacía el sur como la Benito Juárez.

Carencia de unidades

La segunda problemática que la introducción de estos servicios a la ciudad es la ocasional carencia de unidades.

Usuarios de redes sociales, por ejemplo, han denunciado que en Mobike no encuentran en varios días bicicletas donde transportarse.

En casos como Grin o Econduce no hay mayor problema pues el costo es por viaje, sin embargo, en Mobike es por mensualidad y no utilizar el servicio debido a la falta de bicicletas significa una pérdida monetaria para el consumidor.

Oye @MobikeMX tengo una mugre suscripción anual y ya van varios días que no he podido usar su servicio porque NO hay bicicletas. NO hacen reembolso, NO aumentan el perímetro ni las bicis, ¿Qué procede? #Mobike