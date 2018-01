"CHAPULINES" Y REPETIDORES:

Los priístas que quieren seguir viviendo del erario

Dentro de los registros de alcaldías que hizo la Comisión Estatal de Procesos Internos, hay nombres ya conocidos para el electorado mexiquense a nivel estatal y municipal

NORMA GARCÍA 31/01/2018 05:05 a.m.

Alcaldes, ex Alcaldes, diputados, ex diputados, ex funcionarios e hijos de políticos, volverán a contender por un cargo de elección popular. (Especial)

ESTADO DE MÉXICO.- Alcaldes, ex Alcaldes, diputados, ex diputados, ex funcionarios e hijos de políticos, son en su mayoría los priistas que saltan de puesto en puesto público y volverán a contender por un cargo de elección popular en el Estado de México.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¿Cómo llegan los priistas a Consejo Político?

Dentro de los registros a las 125 alcaldías y 45 distritos locales que hizo la Comisión Estatal de Procesos Internos, hay nombres ya conocidos para el electorado mexiquense a nivel estatal y municipal.

En La Silla Rota te presentamos los principales registros a las diputaciones federales por el Estado de México:

Distrito 1 Jilotepec.- Ricardo Aguilar Castillo se registró. Él fue subsecretario de la Sagarpa, secretario del Trabajo estatal, diputado local y alcalde de Jilotepec.

Distrito 3 Atlacomulco.- Se registró Héctor Velasco Monroy, director general de Diconsa.

Distrito 4 Nicolás Romero.- El aspirante es Alejandro Castro Hernández, ex delegado de Prospera en el Estado de México, ex diputado local y ex Alcalde

Distrito 6 Coacalco.- Se registró la ex diputada local Laura Ivonne Ruiz Moreno

Distrito 10 Ecatepec.- Brenda Alvarado Sánchez, actual diputada local y ex secretaria general del PRI estatal.

Distrito 11 Ecatepec.- Tassio Ramírez, actual diputado local, fue secretario local de Eruviel Ávila cuando fue alcalde de ese municipio, también fue regidor.

Distrito 12 Ixtapaluca.- El actual alcalde, Carlos Enríquez Santos.

Distrito 15 Atizapán de Zaragoza.- La actual regidora María Luisa Gudiño Aguilar

Distrito 16 Atizapán de Zaragoza.- Se registró nuevamente a ese cargo Rosa de Lima López Escobar

Distrito 18 Huixquilucan.- María Isabel Sánchez Olguín, quien fue regidora y ex comisionada ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México.

Distrito 22 Naucalpan.- Gustavo Parra Sánchez, hermano de David Parra, ex secretario general del Suteym y líder moral del Suteym en Naucalpan.

Distrito 25 Chimalhuacán.- María Paz Mendoza Sánchez, quien fuera funcionaria en ese municipio

Distrito 26 Toluca.- José Francisco Ozuna Rodríguez, hijo del secretario general de Gobierno, Alejandro Ozuna.

Distrito 27 Metepec.- Se registró Máximo Quintana Haddad, quien fuera delegado del Medio Ambiente en el Estado de México, y yerno de Erwin Lino Zárate, secretario particular del presidente de la República Enrique Peña Nieto.

Distrito 30 Chimalhuacán.- Rosalba Pineda Ramírez, es la aún Alcaldesa que ahora pretende la diputación federal.

Distrito 33 Chalco.- Se registró Francisco Osorno Soberón, el exdirector de Probosque y ex delegado de Sagarpa en la entidad.

Distrito 34 Toluca.- Se registró el diputado local Jorge Omar Velázquez Ruiz, quien fuera titular del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios (Suteym)

Distrito 36 Tejupilco.- Se registró Cruz Juvenal Roa Sánchez, actual presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados mexiquense

Mientras que para las Alcaldías, los principales aspirantes son:

Pablo Peralta García, diputado local por Huixquilucan.

Rocío Díaz Montoya, actual diputada federal busca volver a presidir el municipio de Tecámac.

Jesús Tolentino Román Bojórquez, actual diputado local y líder del Movimiento Antorchista estatal, pretende la Alcaldía de Chimalhuacán.

Maricela Serrano Hernández, diputada federal y esposa de Jesús Tolentino Román Bojórquez, se registró por Ixtapaluca, donde ya fue Alcaldesa.

Carolina Monroy del Mazo, ex secretaria de Desarrollo Económico estatal y ex Alcaldesa de Metepec, busca otra vez ese cargo.

El ex diputado federal y líder vecinal en Naucalpan, Rodrigo Reina Liceaga, se registró para la Alcaldía.

Mientras que los Alcaldes priistas que buscarán reelegirse son:

Marcos Manuel Castrejón Morales, por Zinacantepec; Fernando Zamora, por Toluca; Mauricio Osorio Domínguez, por Valle de Bravo; Julio César Serrano González, por San Mateo Atenco; Noé Barrueta Barón, por Temascaltepec; Rigoberto del Mazo Garduño, por Temascalcingo; Ana Cecilia Peralta Cano, por Tonatico y Mario Santana Carbajal, por Villa Victoria.

Para las diputaciones locales se registraron 73 aspirantes a 45 distritos locales, entre los más importantes están:

Ivette Topete, hija del delegado del IMSS por el distrito de Amecameca.

María Elena barrera Tapia, ex senadora, y Martha Hilda González Calderón, ex

Alcaldesa, van por los distritos de Toluca.

Mercedes Colín Guadarrama, ex secretaria del Trabajo se registró para el distrito de Valle de Bravo.

Raúl Domínguez Rex, ex subsecretario de Gobierno, ex secretario general de la CTC, va por la diputación de Teoloyucan.

Por Naucalpan se apuntaron Irazema González Martínez Olivares y Cristina Ruiz Sandoval, ambas fuero ya diputadas federales, la primera es hija de la ex Alcaldesa Azucena Olivares, polémica y criticada por temas de fraudes.

El próximo 16 de febrero se entregarán los nombramientos de candidatos una vez definida la procedencia de los registros.

LEA TAMBIEN Ven ruptura en PRI Edomex que podría afectar elección El PRI enfrenta actualmente una ruptura interna que podría afectar al candidato presidencial, José Antonio Meade, consideró el politólogo José Fernández

LEA TAMBIEN El PRI va solo en elecciones del Edomex El distanciamiento del Panal y PVEM se debe a que el actual gobernador, Alfredo Del Mazo Maza no cumplió el compromiso de incluirlos en su gobierno