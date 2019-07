Los polémicos diputados de la CDMX

A poco menos de un año de la inauguración de la primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, los diputados ya han tenido diversos incidentes y polémicas.

Ya sea por sus iniciativas o por la forma en que ejercen sus labores, algunos incluso en situaciones que van contra la ley, los capitalinos poco a poco los han identificado como personalidades polémicas de la política capitalina.

Circe Camacho

La diputada del Partido del Trabajo (PT), Circe Camacho, dio mucho de qué hablar este fin de semana.

Durante su estadía en el Foro de Sao Paulo llevado a cabo en Caracas, Venezuela, la diputada del PT sorprendió a muchos en redes sociales luego de que se viralizara un video de ella aclamando ''viva Nicolás Maduro, viva Chávez, viva México'' y pronunciándose a favor de "sostener la Revolución Bolivariana" en América Latina.

Camacho fue ampliamente criticada por sus dichos y por haber viajado a Venezuela.

Sin embargo, más tarde la diputada comentó en entrevistas que Venezuela fue quien cubrió sus gastos del viaje y que ella no busca impulsar la Revolución Bolivariana en México pues la Cuarta Transformación es independiente a ello.

Aunque dijo que no está a favor de la censura a los medios aconsejó que no hay que "permitir que los medios sigan generando una opinión, a través de sus perspectivas, no de la realidad".

Jesús Martín del Campo

El diputado morenista y presidente del Congreso, Jesús Martín del Campo causó polémica pues se difundió un audio donde se dirigía a su bancada a punta de groserías.

La polémica ocurrió durante la votación de un punto de acuerdo para solicitar a la jefa de Gobierno para solicitar un informe sobre los protocolos de actuación de la Guardia Nacional en la Ciudad de México.

Posteriormente, el diputado declaró a La Silla Rota que es absurdo que tuviera que dirigirse así a sus compañeros diputados.

Martín del Campo no dio una postura clara si presentará una denuncia o un dictamen técnico para demostrar que es un montaje y una mentira pues dijo que "es absurdo y una tontería, no es relevante para nosotros".

Gabriela Quiroga

La presentadora de televisión Laura Bozzo desató un escándalo tras recibir un Doctorado Honoris Causa en las instalaciones del Congreso capitalino, horas después la diputada que autorizó dicha entrega tuvo que presentarse: Gabriela Quiroga del PRD.

La diputada perredista confirmó que fue ella quien solicitó el Congreso de la Ciudad de México para que se llevará a cabo una ceremonia de entrega de reconocimientos donde fue condecorada Laura Bozzo, sin embargo aseguró que actuó de buena fe.

En sus redes sociales detalló que aunque pidió el auditorio Benito Juárez, ella no fue la encargada de organizar el evento además de que el Congreso de a Ciudad de México no entrega títulos de ningún grado.

Además de desearles una excelente noche, quiero aclarar lo que se ha comentado en distintos medios respecto a una entrega de Doctorados por parte mía y del @CongresoCDMX, realizada el día de hoy:



1. El Congreso de la Ciudad de México no entrega títulos de ningún grado.

(cont.) — Dip. Gabriela Quiroga (@GabiQuirogaA) July 31, 2019

Sobre los organizadores, Gabriela Quiroga reveló que la petición fue realizada por un grupo de jóvenes de Iztapalapa, por lo que más tarde el Congreso mismo añadió que endurecería los requisitos para organizar eventos al interior del recinto.

