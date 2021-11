"Los partidos nos usan y discriminan": comunidad LGBTTTIQ+ en Edomex

TOLUCA.-Humberto y Mau llevan cinco años de relación y el sueño de poder concretar una familia legalmente reconocida así como un patrimonio, no lo han podido lograr porque en el Estado de México, los matrimonios igualitarios no son una realidad pese a que llevan más de 20 años luchando para que se reforme el Código Civil, como ya lo ha maniatado la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Este martes, representantes de la comunidad LGBTTTIQ+, señalaron que, si en junio del próximo año no se han "legalizado" los matrimonios entre personas del mismo sexo, denunciarán penalmente a los diputados mexiquenses por discriminación.

COVID, AMOR Y DEUDAS

El abril del 2020, Humberto se infectó de covid-19 mientras estaba desempleado, lo que además de preocuparle porque su salud estaba amenazada, también lo hizo por sus finanzas.

"Mau trabajaba en una fábrica y tenía seguro, desde su, quizás inexperiencia, quiso que me atendieran en el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) pero no se pudo porque no estamos casados, porque en nuestro estado no nos podemos casar", señaló Humberto.

Buscan la legalización del matrimonio gay en Edomex

Semanas después, cuando Humberto ya había conseguido trabajo en el ayuntamiento de Naucalpan, por lo que contaba con afiliación al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM); Mauricio se infectó con el virus SARS-CoV-2. De nuevo, no pudieron resolver el tema de la atención médica en el sector público porque no están casados.

Los gastos en médicos particulares los llevaron a arrastrar deudas. A reconocerse como "ciudadanos de segunda" pues cumplen con todas sus obligaciones con el Estado, como pagar impuestos, pero no gozan de los "privilegios".

"Con mis compañeros llevo ya 15 años viniendo a Toluca a luchar por esto. En ese momento yo tenía otra pareja pero llegó el punto en que se dio cuenta de que aquí no había solución para el matrimonio igualitario y desertó. Ésta es ya mi segunda lucha, es más fácil aquí cambiar de pareja que casarte", añadió Humberto.

Sus sueños de pareja son como el de resto: casarse, tener hijos, comprar una casa y, en caso de que uno muera, que el otro esté legal y patrimonialmente protegido.

TODOS LOS PARTIDOS NOS USAN Y DISCRIMINAN: COMUNIDAD LGBTTTIQ+

Acobijado por parejas y miembros de las comunidad LGBTTTIQ+, Leonardo Espinoza, presidente de la Red de Defensores Diversos en el Estado de México, lamentó que ni Movimiento Regeneración Nacional (Morena) -partido en que milita- los ha recibido para discutir la iniciativa de matrimonios igualitarios, mientras que con otros grupos, como el Frente Nacional Por la Familia, sí se han sentado a dialogar.

"Queremos mandar un respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados local, en especial a las Comisiones Unidad de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Procuración y Administración de Justicia para que retomen las iniciativas que se presentaron hace algunos meses sobre el tema de matrimonio igualitario. Ya no es una gracia que presenten las iniciativas, porque eso ya ha pasado en cuatro legislaturas y con ésta sería la quinta, lo que queremos es que se dictaminen y se suban a Pleno que eso nunca ha pasado".

El activista dio a conocer que el 5 de octubre se le solicitó a Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, una mesa de diálogo y, aunque tenía un plazo legal de 15 días para contestar, continúan sin respuesta.

"Dos de los integrantes de este colectivo somos enlaces estatales de Morena, imagínense si a nosotros del mismo partido no nos atienden, ¿cómo van a atender a las demás personas de otros colectivos?".

El problema, dijo, es que Morena perdió la oportunidad histórica de cumplir su promesa de avalar los matrimonios igualitarios en la legislatura pasada, cuando eran mayoría.

Por ello, adelantó que, si después de que discuta el paquete fiscal, en el periodo ordinario de sesiones de la LXI Legislatura que comenzará en marzo; no se ha logrado que sus derechos civiles se reconozcan, demandará por la vía penal ante instancias federales.

COMUNIDAD LGBTTTIQ+, ¿MINORÍA?

De acuerdo con el INEGI, hasta el 15 por ciento de la población del Estado de México, se reconoce como gay, lesbiana, bisexual, intersexual, travestí, transexual, transgénero, entre otras.

El primer matrimonio gay en la entidad se dio el 18 de abril del 2015 entre Gabriela y Jessica, quienes metieron un amparo colectivo con otras tres parejas.

Desde entonces, solo 23 parejas han logrado casarse vía amparo federal en el Estado de México.





