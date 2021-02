Los otros incendios en mercados de CDMX

Aunque pareciera nuevo, los incendios en mercados de la Ciudad de México no fueron únicamente los 5 ocurridos en el último mes, pues tan solo en 2019 se registraron 39 siniestros de este tipo.

De acuerdo con la organización vecinal y medio local Nuestra Central que creó el mapa de incendios en mercados a partir de información obtenida vía Transparencia, el año pasado hubo incendios en los mercados Hidalgo, Merced, Jamaica, Nativitas, Central de Abastos, De Flores, entre otros; asimismo, en la Central de Abastos se registraron en más de una ocasión incidentes así durante 2019.

Por otra parte, en 2018 uno de los incendios más representativos fue el del Mercado Hidalgo, del cual aún no hay una entrega de todas las instalaciones remodeladas, según declararon los locatarios afectados durante una manifestación este lunes.

Durante la protesta, se recordó que tanto los 50 locales de flores, 50 cremerías, 100 verdulerías, 10 cocinas y 50 giros diversos, así como las familias de quienes atendían resultaron afectadas por el incendio.

#Atención Servicios de emergencia ?????? laboran por incendio en el mercado Hidalgo en Dr. Balmis y Dr. Barragán, Col. Doctores, CUH. #EvitaLaZona #C5. pic.twitter.com/HF98Em84O4 — C5 CDMX (@C5_CDMX) March 9, 2018

"Nada más nos traen de vuelta en vuelta, nos dicen que, en un mes, que esperemos el protocolo, el reglamento, pero ya van dos años y no nos dan una solución, no recibimos ayuda, no tienen interés", dijo uno de los locatarios a Milenio.

Junto a este incendio, que se concluyó fue por un corto circuito, hubo 21 más durante 2018: Mercado 7 de diciembre, Mercado América, Mercado Villa Coapa, Mercado Medellín, Mercado de Plantas Madreselva, Mercado Tacuba, Mercado Tulyehualco, Mercado de Plantas, Mercado de la Lagunilla, Mercado de Sonora, Mercado en Hortelanos, Central de Abastos, Mercado Estrella, Mercado La Panamericana, Mercado Moctezuma y Mercado San Isidro.

En 2017 se acumularon 38 registros por incendios en mercados de la capital y en 2016, 22.



