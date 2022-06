Los otros delitos por los que se le investigó al presunto asesino de Yrma Lydya

Jesús Hernández Alcocer, quien asesinó a tiros a su esposa, la cantante Yrma Lydya Gamboa, en el restaurante Suntory, ya había estado en líos con la justicia, tras ser denunciado en un caso de fraude procesal que involucró al fallecido obispo Onésimo Cepeda por un supuesto préstamo de 130 millones de dólares que, según el prelado, hizo a Olga Azcárraga Madero a cambio de un lote de obras de arte.

En 2011, el probable feminicida fue investigado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por delitos contra la administración de la justicia, tráfico de influencias y cohecho.

La denuncia en su contra, así como de Cepeda, magistrados y un ministro de la Corte, se presentó el 20 de noviembre de 2009 por parte de Raúl Fernández Arche Cano, apoderado legal de la sociedad mercantil Arthinia Internacional Sociedad Anónima.

En la indagatoria, la parte acusadora señaló que durante el litigio contra Arthinia Internacional, Jesús Hernández Alcocer acudía como abogado, sin serlo, por lo que utilizaba a diversos penalistas.

Jesús Hernández al ser detenido la noche del jueves. (Foto: SSC)

"Pero es conocido por tener una gran ´audacia´ para lograr sus ilegales cometidos, tan es así que presumiblemente cuenta con diversas indagatorias por el delito de usurpación de profesión, además del delito de extorsión, amén de que cuenta con innumerables relaciones con el Poder Judicial, tanto local como local, así en la PGR y la Procuraduría General de Justicia capitalina", señaló Fernández Arche Cano.

La carpeta de investigación revela, además, que desde hace más de una década, el abogado Jesús Hernández Alcocer, de 79 años de edad, era cliente asiduo al restaurante Suntory de la colonia Del Valle, donde la noche del jueves mató con una pistola a su pareja Yrma Lydya tras una discusión.

Según los denunciantes, era común que acudiera a ese lugar, como lo hizo con el obispo Onésimo Cepeda para festejar un fallo a su favor en este litigio.

Sin embargo, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), a través del dictamen emitido por la agente del Ministerio Público de la Federación, María Angélica Sánchez Méndez, determinó el no ejercicio de la acción penal a favor de Jesús Hernández Alcocer y Onésimo Cepeda.

La resolución también benefició a otros acusados: Sergio Armando Valls, quien era ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Manuel Baraibar Constantino y José Pablo Pérez Villalba, magistrados del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal.

Además de José Alejandro Luna Ramos, entonces magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral y Jaime Matute Labrador, ex administrador de Arthinia Internacional.

El posible feminicida de la joven cantante Yrma Lydia fue acusado de formar parte de un presunto entramado de corrupción, en el que a Onésimo Cepeda se le inculpó de haber metido sobre un préstamo de 130 millones de dólares a Olga Azcárraga Madero, quien ya había fallecido cuando se interpuso la denuncia contra Arthinia Internacional.

En la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/CAJ/M-XI/192/2011 quedó asentado que el obispo de Ecatepec dijo falsamente que prestó a Olga Azcárraga Madero, fundadora de Arthinia Internacional, 130 millones de dólares en efectivo a cambio de un lote de 42 obras de autores como Frida Kahlo, Diego Rivera y Rufino Tamayo, entre otros.

Jesús Hernández presuntamente disparó contra su esposa Yrma Lydya en el restaurante Suntory. (Foto: Cuartoscuro)

Los abogados de Arthinia Internacional negaron el préstamo y aseguraron que se trató de una simulación para despojar a la empresa de la colección de arte e intentar cobrar ilegalmente la suma de 130 millones de dólares.

La parte denunciante declaró ante la SIEDO que Jesús Hernández Alcocer participó como "abogado" en este caso sin serlo, además de que presumió que "habían comprado" a magistrados para que no prosperaran las acusaciones en su contra.

"A decir el denunciante se dio la intervención de terceras personas, tales como el abogado Alejandro Luna Fandino, quien se apersonó ante el Tribunal Colegiado que conoció del asunto, junto con otro sujeto conocido como ´abogado´ -sin serlo- de nombre Jesús Hernández Alcocer para lograr sus ilegales cometidos, persona a la que se le vio junto con el obispo, en diversos restaurantes, y que se jactó de decir que han comprado a dos de tres magistrados.

"Y que se las persignábamos, que el ministro Valls y un senador de la República de nombre Federico Döring, con quien Jesús Hernández Alcocer tiene una estrecha y añeja amistad de ´negocios´, los habían ayudado, así como el padre de Alejandro Luna Fandino, quien, como se apuntó, es actualmente magistrado federal electoral", se lee en la averiguación previa en la que Jesús Hernández Alcocer y otras personas fueron acusadas por tráfico de influencias, cohecho y contra la administración de la justicia.

LA DENUNCIA

El inculpado Jaime Matute Labrador promovió un juicio mercantil que se radicó en el juzgado 49 civil del Distrito Federal, bajo el número de expediente expediente 776/2008, en el que demandó el pago del capital e intereses de un pagaré de fecha 23 de abril de 2003, que le fue endosado por Onésimo Cepeda.

La representación legal de Arthinia indicó que la participación del obispo consistió primeramente en que fuera otorgado a él dicho pagaré, a sabiendas de que jamás prestó 130 millones de dólares.

"Acción que llevó a cabo con pleno conocimiento que posteriormente endosaría en propiedad dicho documento mercantil, para que Jaime Matute Labrador, iniciara un juicio ejecutivo mercantil, induciendo a error a la autoridad judicial, con el fin de obtener tanto un embargo como una sentencia contraria a derecho, que presumiblemente les significaría un beneficio económico para ambos.

"Pagaré que presumiblemente es un abuso de firma en blanco, sobre un documento (firma) de la finada señora Olga Azcárraga Madero, en su carácter de representante de Arthinia Internacional S. A. Dicho pagare

de fecha 28 de abril de 2003. supuestamente fue suscrito por la persona antes mencionada a favor del señor obispo Onésimo Cepeda por 130 millones de dólares ´supuestamente entregados en efectivo por parte del obispo, cantidad que se ha acreditado plenamente que jamás fue entregada a mi representada o a mi (...) además de que Cepeda no tiene la capacidad económica para haber prestado esa cantidad", expuso el denunciante.

No obstante, la denuncia no prosperó y la PGR decretó el no ejercicio de la acción penal, luego de que la Fiscalía Revisora y Dictaminadora, con el visto bueno de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, ratificaron la resolución de la MP, María Angélica Sánchez Méndez.

